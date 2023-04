Proteja su smartphone con estos siete consejos de seguridad

Por estrategiaynegocios.net

Así como el avance tecnológico ha ido incrementando exponencialmente con el paso de los años, los ataques maliciosos también han aumentado. Sin embargo, eso no es motivo para ser presa fácil y caer en uno.

Los teléfonos inteligentes son hoy en día un importante banco de datos de cada uno de los usuarios. Si en algún momento el dispositivo se pierde o es dejado abandonado en algún sitio, los dueños generalmente se ven en aprietos, no solo por el tiempo y el dinero que tendrían que invertir en comprar un nuevo teléfono, sino por el riesgo de invasión a la privacidad que corren.

Estas son algunas alternativas que Huawei recomienda para proteger su teléfono de posibles hackeos.

1. Utilice la verificación en dos pasos: Emplee la verificación en dos pasos para todos los inicios de sesión importantes que tenga en su teléfono. Esto incluye su cuenta bancaria, redes sociales o correo electrónico. Incluso, puede asignar una contraseña segura a cada una, así evitará que alguien más intente ingresar.

2. No ingrese a enlaces sospechosos: Si recibe un correo electrónico o un mensaje de texto con un enlace de procedencia extraña o desconocida, lo mejor es no abrirlo. Lo que debe de hacer en estos casos es verificar que el enlace sea seguro y que no le pida ningún tipo de información personal.