Prevea estas estafas durante la época mundialista

Por estrategiaynegocios.net

Ya estamos a nada para que el Mundial de fútbol en Qatar de inicio el próximo 20 de noviembre, un evento muy esperado por los más de 3.500 millones de fanáticos en todo el mundo de este popular deporte.

Debido a que los aficionados buscarán alternativas tanto para poder ver en línea cómo para asistir a los partidos de sus equipos favoritos, esto levantará el interés de los estafadores y ciberdelincuentes que buscarán a cualquier costa capitalizar la emoción de los pamboleros.

Es por esto que McAfee comparte algunas de las estafas más populares entre los ciberdelincuentes para que los usuarios puedan detectar y actuar anticipadamente a estas situaciones:

- Venta de boletos falsos: ¿Boletos baratos para entrar a los partidos en páginas sospechosas? Ten cuidado, asegúrate de estar usando un agente de boletos legítimo y de buena reputación. Asimismo desconfía de los sitios que no aceptan tarjetas de débito o crédito y solo aceptan pagos en forma de bitcoin o transferencias bancarias por medio de aplicaciones de mensajería.

- Transmisión de partidos: No todos tendremos la oportunidad de ver el mundial desde Qatar y lo más seguro es que recurramos a un sitio en internet. Puedes hacer una búsqueda rápida para encontrar la transmisión de los partidos desde sitios seguros o encontrar más información en los canales oficiales de la FIFA.

- Apuestas en línea: Todos queremos que nuestro equipo favorito gane y estamos tan seguros de que lo hará y caemos en sitios de apuestas. Mucho ojo, pues sitios fraudulentos estarán a la orden del día. Busca los lineamientos sobre cómo apostar de manera segura y no perder todo con estafadores. ¡Cuida tu dinero!

- Phishing: Se puede identificar con palabras mal escritas, mala gramática o correos electrónicos cuya dirección no tiene sentido. ¡Que la emoción no te gane! Presta mucha atención a los detalles y no des clic a enlaces sospechosos, ya que estos pueden descargar malware o robarte información personal.