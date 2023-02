Permitamos a las niñas jugar con los juguetes que deseen

Según Unesco, solo el 29.3 % de mujeres son investigadoras a nivel mundial. Y es que al comparar las estadísticas, son pocas las mujeres que tienen presencia en el sector STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés).

¿Cuál es el problema?

Lamentablemente el machismo y los estereotipos que existen en la sociedad en general con relación al desempeño femenino, dan al traste con la libertad de estudiar y trabajar en lo que se desea.

Durante décadas se les hace creer que no tienen capacidades, que las matemáticas no son para mujeres, o que hay carreras exclusivas para hombres, como le ocurrió a la reconocida costarricense Sandra Cauffman, cuando quiso estudiar Ingeniería Mecánica y fue rechazada y orientada hacia otra ingeniería que no era la que ella quería estudiar inicialmente.

Melania Guerra, ingeniera mecánica, que trabajó para el Centro Espacial Johnson de la NASA y hoy es directora de estrategia científica de Planet, señaló que lo primero que tuvo que comenzar a superar fue esa voz interna que la auto saboteaba y la ponía a dudar de sus capacidades y competencias. Tuvo que reforzar su autoestima y confianza para poder asumir los retos y oportunidades que se le presentaban, pues, típicamente, cuando estaba ante sus compañeros, dudaba muchísimo de si podría lograrlo.

“Y es que esos prejuicios, normas y filtros sociales han alejado a las mujeres de las carreras STEM”, señaló Emilia Gazel, rectora de Universidad Fidélitas, quien explicó que “precisamente desde hace varios años la UFidélitas tiene por objetivo promover que haya más mujeres en las áreas STEM, razón por la cual se otorgan becas exclusivas para ellas, para motivarlas a elegir la ingeniería que deseen, como la que lleva el nombre de la Ing. Sandra Cauffman”.

¿Qué hacer?

· Lo primero que hay que hacer es derribar el sexismo y la desigualdad en la educación y el trabajo.

· Permitirle a las chicas jugar con los juguetes que deseen sin ponerle limitaciones de género.