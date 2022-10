Panamá se continúa proyectando como el Hub Tecnológico Latinoamérica

Por estategiaynegocios.net

Business IT continúa posicionándose como referencia del sector tecnológico en Panamá como Expositor Mega en la 4ta edición del Expo Tech.

El evento organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, contó con la participación de los principales líderes del avance digital a nivel nacional, incluyendo espacios para charlas y conferencias basadas en las más importantes tendencias del sector.

El grupo corporativo ha impulsado la visión de digitalización de diversas verticales de negocio en Panamá, especialmente en el área de tecnologías de la información, migración a la nube, gestión de data, infraestructura y comunicaciones. “Es un placer para Business IT guiar a las empresas panameñas hacia la transformación digital, especialmente en un período de cambio económico y planificación para el próximo año”, destacó Félix Beitia, Country Manager de Business IT Panamá.

“Los proyectos de migración a la nube han sido clave durante 2022, como parte de un proceso adaptativo ágil hacia el trabajo remoto que abrió las oportunidades tecnológicas de Panamá a nivel mundial, favoreciendo nuestro potencial de crecimiento a corto plazo”.

Business IT se ha posicionado como una de las empresas clave en la implementación de soluciones integrales de Microsoft en áreas como Modernización de Aplicaciones y bases de datos, automatización de procesos, gestión documental, incorporando RPA para automatizar procesos inteligentes, soluciones de experiencia del colaborador (Firma Digital), infraestructura tecnológica, monitoreo y gestión de servidores y ciberseguridad, además de migración de centros de datos a Azure y Microsoft 365. Recientemente, fueron reconocidos por segundo año consecutivos como el “Microsoft Partner of the Year”, destacando su nivel de excelencia e innovación en América Latina.

“Participar en eventos referentes del sector tecnológico es solo una pieza de la estrategia de posicionamiento de Business IT en Panamá. Estamos determinados a ser el aliado de primera opción de las empresas panameñas en la implementación de soluciones de vanguardia que les permitan alcanzar sus metas y generar más oportunidades de desarrollo a nivel nacional”, puntualizó Beitía. El año pasado, Business IT fue reconocida entre las “50 empresas más innovadoras de 2021” por la revista internacional CIO Bulletin y entre las “50 mejores empresas para trabajar en 2021” por The Silicon

Con esta importante activación, el grupo corporativo continúa elevando su posición en el competitivo ecosistema tecnológico panameño y destacando su enfoque sostenible Green IT, enfocado en el uso eficiente de los recursos IT para minimizar el impacto ambiental de las actividades tecnológicas y reducir el consumo energético.