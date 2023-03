Pago promedio por ransomware en Latinoamérica es de US$350.000

Los datos muestran que la industria manufacturera, los servicios legales y profesionales y la construcción son los tres sectores del mercado más afectados por el ransomware.

Lockbit, Hive y BlackCat (ALPHV) fueron responsables de la mayoría de los ataques en la región, que pueden producirse a través de enlaces maliciosos, falta de copias de seguridad y poca inversión en ciberseguridad. Los sitios de filtración de la Dark Web se asocian regularmente con el robo de datos.

La industria manufacturera fue el sector más atacado del mundo en 2022, con 447 organizaciones comprometidas expuestas públicamente en sitios de filtraciones, según los datos. Los países que más sufren este tipo de ataques son Estados Unidos, con 1.118 ataques, seguido del Reino Unido, con 130, y Alemania, con 129.

“Los datos mostraron que al menos el 75 % de los ataques de ransomware gestionados por nuestro equipo de respuesta a incidentes se iniciaron por exposiciones superficiales. Hoy en día, las empresas deben realizar importantes inversiones en ciberseguridad, además de formar a sus empleados para que conozcan los principios fundamentales de seguridad cuando utilicen los equipos de la empresa. No es aconsejable seguir sin hacer esfuerzos en ciberseguridad, lo que no garantiza no ser un objetivo. Sin embargo, sí evitará que los grupos de ransomware lleguen al corazón de la empresa”, refuerza el vicepresidente.