Opinión: La tecnología como agente de cambio para propiciar una mejor salud mental en los colaboradores

Por Mauricio García-Cepeda, vicepresidente de ServiceNow para Hispanoamérica

En el marco del día de la salud mental que se conmemora el día 10 de octubre, me di el tiempo de volver a ver una de las películas más conmovedoras del siglo XXI: Una Mente Brillante. Sin duda alguna, una pieza cinematográfica súper importante para la industria del cine. Aquí fue cuando me percaté de que, al tener la oportunidad de trabajar en una empresa de alcance global dentro del ámbito tecnológico, el hecho de tener herramientas y tecnología que nos hagan la vida más sencilla permite que tengamos días como este para podernos dedicar un tiempo a nosotros mismos.

A pesar de los cambios que los esquemas de trabajo han sufrido durante los últimos tres años, ser capaces de mantener un equilibrio entre la vida laboral y personal sigue siendo un reto al que nos enfrentamos día a día. Hemos entendido de manera errónea que el trabajo remoto y el trabajo híbrido garantizan el bienestar y reducen la fatiga por sí mismos.

Es en este punto en el cual la tecnología se ha convertido en un increíble aliado para poder ayudarnos a descifrar el complejo acertijo que implica fomentar una dinámica de trabajo saludable. Si bien las plataformas digitales son perfectas para el trabajo colaborativo, también lo son para poder incrementar la satisfacción de nuestros equipos de trabajo y mejorar sus experiencias relacionadas con sus tareas y responsabilidades de todos los días.

Esto puede sonar algo completamente nuevo o sorprendente, sin embargo, eso es lo que en lo personal más me conmueve, el saber que muchos líderes aún no son conscientes del impacto del cansancio y “burnout” que tienen en sus equipos de trabajo; cuando es tan fácil de teclear en Google “¿Cómo influye el estado de ánimo en el desempeño laboral?” y encontrar textos tan interesantes y relevantes como la investigación publicada en la revista académica Methodology in Applied Psychology, en donde la investigadora Esade Rita Rueff en conjunto con Ana Junça-Silva y António Caetano analizaron hasta qué punto dichos altibajos emocionales podrían impactar en la satisfacción profesional, el compromiso en el trabajo y, lo más importante, el bienestar y salud mental de los empleados.

Una de las conclusiones que más llamaron mi atención fue que los colaboradores que suelen experimentar muchos buenos momentos cada día en el trabajo se sienten más felices con su chamba y su vida en general, además de percibir menos estrés, lo que minimiza el riesgo de padecer algún signo de ansiedad o depresión.

Aquí hago hincapié en que la tecnología es nuestro mejor aliado para poder atender estos desafíos y procurar las necesidades de nuestros colaboradores. Poder invertir en una plataforma digital debe ser una prioridad para todos los líderes de las empresas que realmente estén preocupados por sus equipos de trabajo, ya que es esencial poder contar con un seguimiento preciso sobre la carga de trabajo y saber cómo se siente cada trabajador. Esto, sin duda, sólo será posible con la implementación de tecnología de punta dinámica, intuitiva y fácil de usar.

Es tarea de todos normalizar el hecho de que la salud mental es tan importante como la salud física, así como lo define la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud no únicamente como la ausencia de afecciones y enfermedades, sino como un estado de completo bienestar físico, mental y social.

Por último, pero no menos importante, comprender y abordar la salud mental y las consideraciones psicosociales es clave tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida laboral ya que permite a los empleados ser conscientes de sus propias aptitudes y brinda las herramientas adecuadas para que sepan manejar el estrés inherente de su puesto, con el objetivo de mantener su productividad y así puedan contribuir a la empresa sin dejar de lado su propio desarrollo.