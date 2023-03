Nvidia devela nuevos proyectos de inteligencia artificial

Por estrategiaynegocios.net

Nvidia Corporation reveló una serie de nuevos proyectos de inteligencia artificial. La compañía describió NVIDIA DGX Quantum como “el primer sistema de cálculo cuántico acelerado por GPU del mundo” que, según Tim Costa, director de computación de alto rendimiento y cuántica de Nvidia, “permitirá a los investigadores superar los límites de la computación cuántica clásica”.

AT&T Inc. anunció que “utilizará la IA de Nvidia para procesar datos” y “optimizar el enrutamiento de la flota de servicios”, mientras que Jensen Huang, CEO de Nvidia, dio a conocer la “versión beta de CV-CUDA de Nvidia, una biblioteca de código abierto acelerada en la GPU para visión por computador a escala de nube” y nombró como clientes a Microsoft Corporation, Tencent Holdings Ltd. y Baidu Inc.

Nvidia también reveló DGX Cloud, un “servicio de supercomputación de IA” que permitirá a las empresas “entrenar modelos avanzados para IA generativa y otras aplicaciones revolucionarias”.

DGX Cloud está optimizado para ejecutar Nvidia AI Enterprise , el paquete de software de aceleración líder en el mundo para el desarrollo y la implementación de IA de extremo a extremo. “DGX Cloud ofrece a los clientes lo mejor de Nvidia AI y lo mejor de los principales proveedores de servicios en la nube del mundo”, dijo Huang.