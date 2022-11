¡No están regalando 50 GB de datos para ver el mundial!

Por estrategiaynegocios.net

Aprovechando la coyuntura del mundial Qatar 2022, hay un mensaje que circula por WhatsApp, el mismo generalmente llega a través de un contacto conocido (o de un número desconocido) y dice “Plan de datos de 50GB gratis para todas las redes. La FIFA ofrece a las personas de todo el mundo 50GB de datos gratis para ver la Copa Mundial Qatar 2022”.

¡Es falso! no responda, no de clic, no haga nada, solo elimine.

“Si recibiste este mensaje, recomendamos borrarlo. Nunca abras enlaces que llegan a través de mensajes inesperados o sospechosos. Mucho menos si ofrecen regalos o beneficios demasiado buenos para ser verdad. Si el mensaje llegó a tu teléfono porque lo envió un contacto conocido, avísale. De esta manera aprenderá a reconocer estos fraudes y podrá incluso alertar a otros de sus contactos. Por último, recuerda nunca compartir información personal en sitios sospechosos o a los cuales llegamos de manera inesperada”, comentó Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

El objetivo es recolectar el número de teléfono de las personas y convencerlas de que habiliten las notificaciones para desplegar publicidad maliciosa en el dispositivo.

El engaño incluso busca que la persona se contacte telefónicamente con un supuesto representante de una compañía de teléfonos a través de un número desconocido.