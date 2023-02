¿Más mujeres en carreras STEM? Eliminar los estereotipos y sesgos sexistas en la educación es clave

Poner fin a esta realidad es uno de los objetivos principales de ONU Mujeres. La entidad, que se apoya en la visión de expertos en diferentes áreas de conocimiento, contó con la participación de Milagros Sáinz, investigadora líder del grupo de Género y TIC (GenTIC) del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

La investigadora de la UOC Milagros Sáinz, que fue invitada a contribuir en la Comisión sobre el Estatus de las Mujeres de las Naciones Unidas con el artículo How to Address Stereotypes and Practices Limiting Access to STEM-Related Education for Women and Girls, brinda sus valoraciones al respecto:

Las mujeres, relegadas en las disciplinas STEM

En la mayoría de los países del mundo, las niñas y las mujeres están infrarrepresentadas en el sector STEM. Como consecuencia, no participan en el desarrollo de avances científicos y tecnológicos en igualdad de condiciones que sus compañeros, y sus necesidades y problemáticas no son planteadas en el diseño y producción de servicios y productos.

Además, al no contar con representación en este ámbito, obtienen menos reconocimiento. Esto contribuye a consolidar la idea de que las carreras STEM, ligadas a menudo a mejores sueldos y más liderazgo que aquellas con mayor implicación femenina, pertenecen a un campo predominantemente masculino.

Esta desigualdad tiene su origen en complejos fenómenos sociales y culturales, influenciados tanto por factores personales (la propia percepción de las mujeres de que no son válidas en algunos campos), del entorno (basados en estereotipos) como de la propia educación (la actitud de los profesores o las políticas educativas pueden alejar a las niñas de las disciplinas STEM).