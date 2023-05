Los ciberhéroes están entre nosotros y son los geeks

Según la encuesta de Kaspersky, la mitad (52 %) de los millennials dice que solo ponen en marcha en sus dispositivos aplicaciones de confianza que obtienen en tiendas oficiales como Apple Store y Google Play, y el 49 % realiza escaneos del antivirus regularmente en cada uno de sus dispositivos para protegerse.

En términos de ciberseguridad, este comportamiento es un “superpoder”, pues solo en 2022, Kaspersky bloqueó programas maliciosos y no deseados para videojuegos en los equipos de más de 300.000 usuarios. Además, la empresa regularmente advierte sobre vulnerabilidades en dispositivos conectados, como las cámaras inteligentes, así como de páginas fraudulentas, correos de phishing, y distribución de malware que aprovechan estrenos de series altamente esperadas, como The Last of Us, el Juego del Calamar, y películas, como Spider-Man: No Way Home.

“Uno de los superpoderes de los geeks es tener conocimientos de tecnología, habilidades digitales excepcionales y buenas prácticas de ciberseguridad al estar al día con lo que está en tendencia o lo que está por venir en la cultura pop, convirtiéndolos en pioneros de adopción y recepción. Como tal, amplían la difusión debido a los diversos círculos sociales digitales de los que forman parte. Además, su función como ‘early adopters’ de tecnologías nuevas, a menudo los convierte en el principal ‘sensor’ para identificar ciberamenazas, desde las más comunes hasta las más sofisticadas”, dijo Fabio Assolini, director de Análisis e Investigación para América Latina en Kaspersky.