Las 10 cosas que debe saber si busca contratar el servicio de Starlink

Tome en cuenta que para el funcionamiento de Starlink se requiere la instalación de una antena parabólica, lo que puede ser imposible para algunos usuarios en casos como los que viven en condominios o rascacielos, o viven en una propiedad alquilada y no pueden obtener la autorización para la instalación.

“El servicio se factura mensualmente y puede cancelarlo en cualquier momento si decide que el servicio no se adapta a sus necesidades. Una vez que se cancele su suscripción, el servicio permanecerá activo hasta el final del período de pago”, detallan.

Si no está seguro del contrato, hay una prueba de 30 días sin contratos.

“Con Starlink no hay límites de datos y el tráfico no se priorizará en función del contenido. Starlink pondrá a prueba una política de uso justo para garantizar que, a medida que nuestra base de clientes crezca, la calidad del servicio del usuario típico no se vea afectada negativamente por los usuarios que consumen grandes cantidades de datos”, detalla en su web.

Estas son las preguntas más frecuentes con fallas de servicio.

9-Desventajas: clima

Para el buen funcionamiento de Internet por satélite es necesario un tiempo despejado, sin interrupciones como la lluvia o las tormentas eléctricas, que pueden ser poco frecuentes en algunos lugares.

10-Desventajas: más caro

Aunque uno de sus objetivos es abaratar la Internet eficiente, Starlink sigue siendo una tecnología muy nueva y, por tanto, cara en comparación con las tecnologías utilizadas por otros operadores de Internet.