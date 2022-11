Google presenta 6 herramientas nuevas para disfrutar de Qatar-2022

La selección que gane más goles en este juego será la ganadora virtual del partido.

3. Buscar lugares en donde ver los partidos

La empresa también anunció que se va a implementar la opción de conocer los lugares donde van a transmitir los partidos escribiendo ”Where to watch the world cup near me (Lugares para ver la Copa Mundial alrededor de mí)” en el buscador.

Google señaló que los dueños de los establecimientos deben revisar las reglas del local sobre la transmisión de los eventos deportivos antes de aplicar la opción.