¡Estafa! Ni Amazon, ni Mercado Libre están buscando empleados para enviar pedidos a cambio de comisiones

Si bien en algunos casos se hacen pasar por representantes de plataformas popularmente conocidas, en otros no. Pero algo que varios de los engaños identificados por ESET, compañía dedicada a la detección proactiva de amenazas, tienen en común es que las personas son atraídas para registrarse en una plataforma en la cual realizarán tareas asignadas, como hacer supuestos pedidos virtuales en plataformas de compra para aumentar las ventas y reseñas de los productos.

En este caso, se derivó a la víctima a otra cuenta de WhatsApp de código +63, perteneciente a Filipinas. Desde esta segunda cuenta se le envía un enlace de registro a una plataforma junto con un código de registro. Una vez registrada, ingresa su número de teléfono y “otros datos personales” y encuentra un repositorio de productos que debe comprar y luego enviar para comenzar a ganar dinero en forma de comisiones.

De esta manera los estafadores envían el enlace y con un código de invitación para acceder a la plataforma donde realizarán estas supuestas tareas. Al ingresar por primera vez a su cuenta, la persona encontrará un saldo a favor que le permitirá comenzar a trabajar comprando y enviando pedidos.

Al hacer clic en “empiece a ganar dinero” se accede a un inventario de productos que se pueden “comprar” con el detalle del costo y la comisión (del 20%) que se obtiene por hacer el “envío” del mismo. Gracias al saldo a favor con el que se abre la cuenta, la persona puede comenzar a comprar y enviar productos, pero luego de hacer un par de envíos el saldo se agota y aquí comienza el engaño, ya que debe realizar un depósito para seguir trabajando. Si bien al principio los delincuentes permiten retirar las ganancias acumuladas para crear confianza, luego esto cambia. “De hecho, la víctima de Argentina nos confirmó que logró retirar el dinero acumulado dos o tres veces para que no desconfíe”.

“El fraude se basa en hacer creer a las personas que a medida que van cumpliendo con distintas tareas pueden ir escalando de nivel, lo que significa que las comisiones serán mayores, pero también los depósitos. Si bien la plataforma tiene una opción para hacer recargas desde el sitio incluyendo los datos para vincular su cuenta bancaria, la víctima nos contó que en su caso hizo los depósitos a través de Mercado Pago y envió el comprobante vía WhatsApp al asesor que lo estaba guiando en el proceso. Luego se encargan de ingresar el dinero a la plataforma”, comenta Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

Así va transcurriendo y a medida que la persona completa las tareas y acumula ganancias la plataforma va solicitando hacer depósitos por sumas de dinero cada vez mayores. Hasta que en un momento dado le indican que subió de categoría y la derivan con otro asesor con otro número de teléfono, pero en Telegram, que solicita datos personales. En un momento el monto de los depósitos aumentó considerablemente y pasó de ser 4.000 a 35.000 pesos. Ya en esta etapa si la víctima no accedía a depositar el dinero no podía retirar las ganancias acumuladas, y es ahí que cae en la cuenta de que era un fraude.

Una persona de Colombia compartió una serie de videos utilizados por los estafadores en los cuales se hacían pasar por Mercado Libre y explicaban el modelo de negocio. En este caso, la persona se contactó con los estafadores luego de ver el anuncio en una app de empleo de dudosa reputación. Se trata de una aplicación sobre la cual han alertado por tratarse de un fraude. Se trata de una herramienta más que utilizan los ciberdelincuentes para convencer a las personas que se trata de algo legítimo, así como supuestos certificados en nombre de la empresa.

Evite caer en este tipo de estafa:

· Si te ofrecen un trabajo que parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea una estafa. Desconfía de las ofertas que prometen grandes ganancias con poco esfuerzo.

· Antes de aceptar un trabajo o una oferta investiga la empresa que lo ofrece. Busca información sobre la empresa en internet, revisa sus redes sociales, lee las reseñas de otros usuarios y verifica su reputación.

· Si te piden que proporciones información personal, como tu número de cuenta bancaria o tu dirección, desconfía. No entregues información personal a personas o empresas que no conoces o en las que no confías.

· Nunca pagues por adelantado para acceder a un trabajo o una oferta. Si te piden que pagues por adelantado, es muy probable que se trate de una estafa.

· Si te piden que deposites dinero en una cuenta que no conoces, desconfía.

· Si tienes dudas sobre una oferta o una empresa, busca opiniones de otros usuarios. Busca en internet y en redes sociales para ver lo que otras personas dicen sobre la empresa o la oferta