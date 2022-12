Desarrollarán en El Salvador conferencia sobre software de código abierto

Por estrategiaynegocios.net

El Salvador será sede de la conferencia “Into The Box LATAM 2022”, que reunirá a desarrolladores de software de código abierto de todo el mundo para compartir, junto a los participantes, las herramientas y nuevas tecnologías de código abierto que están impactando la industria del Desarrollo Web.

En esta edición de la conferencia se abordarán temas sobre: Docker, JAVA, testing, package management, UX/UI y mucho más. Este encuentro está dirigida a equipos de informática, emprendedores, programadores, diseñadores y estudiantes que buscan actualizar sus prácticas y posicionarse como líderes de innovación en el mundo de la tecnología.

“Estamos muy entusiasmados de regresar a Latinoamérica, la conferencia reúne a una amplia comunidad de código abierto para proporcionar un foro en el que se discutirá sobre tecnología actual y los desarrollos futuros. Este año, Into The Box se desarrollará de manera presencial en El Salvador y también en línea para que todas las personas interesadas puedan unirse a las diferentes ponencias desde cualquier parte de la región” comentó, Luis Majano, de Ortus Solutions Corp, empresa organizadora de Into The Box.

Into the Box es una iniciativa que nació en Estados Unidos hace 10 años. El miércoles 7 de diciembre regresa a El Salvador por cuarto año consecutivo con un día entero de talleres prácticos y sesiones liderados por expertos con más de 15 años de experiencia compartidos en diseño y desarrollo de software de código abierto.