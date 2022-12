¿Cómo conocer la vida útil de un colchón? Esta aplicación busca decifrarlo

Por estrategiaynegocios.net

“La Repa” es una aplicacion que busca ayudar a los consumidores. Esta está enfocada en la vida útil de los colchones, por lo que fue diseñada y pensada para funcionar sin importar el modelo ni marca de los mismos.

El objetivo es que sea un recurso de utilidad para cualquier persona que tenga uno o varios colchones y se podrá descargar en playstore como La Repa o a través del enlace www.rulear.com/rotar

Atrás de ella está La Repa de Sueños, empresa costarricense.

Con la appa, el usuario solo deberá agregar su colchón, sin importar el tipo que sea o la marca, agregar información básica y tendrá a disposición un video con instrucciones en cada una de las cuatro rotaciones que se deben realizar en 12 meses.

“En colchonería no hay un standard para la rotación, algunos colchones traen stickers, otros no, lo que sumado a la vida ajetreada de las personas causa que los colchones no sean rotados. Cualquier colchón debe rotarse cada tres meses para mantener su vida útil, ya que al no hacerlo se incrementa la cantidad de colchones dañados que deben ser cambiados y esto a su vez contamina. Queríamos hacer algo fácil y digital, con instrucciones claras”, explicó Trilce Jirón Garro, gerente de Mercadeo de la empresa.

A ello se suma también que tendrán cada año una “parada mecánica”, donde se les hará un mini quiz que determinará el estado de su colchón, además de que tendrá la posibilidad de enviar un reporte a un Técnico de Sueños para poder recibir asesoría.

Lo que se busca es que esta app pueda ser usada con cualquier colchón en los hogares costarricenses, con tal de ayudarles a rotarlos, permitiendo que les dure muchos años, y así se generen menos residuos colchoneros. La app además cuenta con videos explicativos para cada rotación y agrega las fechas al calendario del celular.