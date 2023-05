Cinco advertencias sobre la inteligencia artificial que se han hecho (hasta ahora)

Tras las declaraciones de Lemoine, la comunidad de la IA en general sostuvo que LaMDA no está cerca de un nivel de consciencia.

La autoconsciencia de las máquinas —que estaría en el grupo de riesgo para la humanidad que explicó Graña— pertenece al terreno de la ciencia ficción desde hace décadas, pero también es tema del campo de la IA. No obstante, como Google Cloud menciona en su sitio web, este nivel en el que un sistema sería consciente de su propia existencia es algo que no existe hasta la fecha.

1. Inteligencia artificial consciente En julio del año pasado, un ingeniero de Google fue despedido por la empresa debido a una cuestión que en esos momentos no causaba tanto impacto como ahora en el público en general.

Por medio una carta, que fue publicada por Future of Life Institute —una organización sin fines de lucro respaldada por Musk—, los firmantes dijeron que la pausa debería aplicarse a los sistemas de IA “más poderosos que GPT-4”, que es la versión más actual y poderosa de ChatGPT.

4. Entre prohibiciones y oportunidades Algunas advertencias han acabado en prohibiciones y también en llamados a realizar cambios.

Por ejemplo, en marzo el Gobierno de Italia hizo sonar las alarmas respecto a ChatGPT por una preocupación respecto a una posible violación de la protección de datos. Esto llevó a la administración a bloquear el acceso a la herramienta de OpenAI hasta que se respete la regulación prevista.

También en este sentido, recientemente Samsung prohibió de manera temporal el uso de inteligencia artificial generativa en los dispositivos de la empresa.

La decisión se tomó después de que su personal usó IA generativa, como ChatGPT, en el dispositivo de su empresa a principios de abril, lo que provocó preocupaciones de seguridad, dijo un vocero de Samsung. La empresa realizó una encuesta al respecto, en la que el 65 % de los encuestados estuvo de acuerdo en que el uso de dicha tecnología representa un riesgo para la seguridad.

5. La advertencia del “padrino de la IA” Mayo empezó de forma vertiginosa en el terreno de la inteligencia artificial.

Geoffrey Hinton, considerado el “padrino de la inteligencia artificial”, confirmó que dejó su puesto en Google la semana pasada para alertar sobre los “peligros” de la tecnología que él mismo ayudó a desarrollar.

El trabajo pionero de Hinton sobre redes neuronales dio forma a los sistemas de inteligencia artificial que impulsan muchos de los productos actuales.

En una entrevista con The New York Times, Hinton se sumó a las preocupaciones sobre el potencial de la inteligencia artificial para eliminar puestos de trabajo y crear un mundo en el que muchos “ya no serán capaces de saber qué es verdad”. También señaló el asombroso ritmo de avance, mucho más allá de lo que él y otros habían previsto.

