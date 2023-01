CES 2023: Hologramas, metaverso y el avance de más dispositivos inteligentes

Por Claudia Contreras desde el CES, Las Vegas - Revista Estrategia & Negocios

La previsión de participantes en el CES de este año es de 100.000 asistente, una superior a los 45.000 del año pasado, pero inferior a los más de 171.000 de antes de la pandemia. El evento mundial marca el pulso de la tecnología de consumo que llegará a nuestros mercados a lo largo del año. La mayoría de los anuncios tendrán lugar el miércoles 4 y el jueves 5 de enero, ya que son los días dedicados a la prensa, los analistas y los medios de comunicación.

LG buscará afianzar el mercado gaming de monitores con especificaciones como la del LG UltraGear OLED, un monitor que promete tener una tasa de refresco de 240Hz, clave a la hora de hacer streaming cuando ves tu serie o película favorita o estás conectado en llamadas de zoom o Teams. También lanzará dispositivos como barras de sonido y altavoces.

Sony habló de los nuevos PlayStation VR 2, un headset que te permitirá experimentar realidad Virtual en 4K HDR con pantalla OLED, especificaciones, novedades y su primer juego oficial. La firma japonesa también lanzaría un nuevo smartphone, para algunos mercados donde está presente.

Dell llega al CES con nuevas laptops gaming, incluída la próxima generación Alienware X y Alienware M, potenciadas con el procesador de 13 generación Intel Core CPU. Se espera que sean más delgadas que los modelos anteriores y estén mejor equipadas con soluciones de enfriamiento.

NVIDIA will showcase the new RTX 4000 series of laptop GPUs and the event will be live-streamed on YouTube on January 3rd. During the presentation, we can expect to see new flagship GPUs for laptops and the company is also expected to announce the RTX 4070 Ti desktop GPU, which is likely to be the most affordable Ada Lovelace architecture-based graphics card.

En una transmisión en vivo desde Las Vegas, Jong-Hee (JH) Han, vicepresidente, director ejecutivo y jefe de la división DX (Device eXperience) de Samsung, presentará las innovaciones de la marca para ‘Llevar la calma a nuestro mundo conectado’ el próximo 4 de enero. Previo a esto, la firma coreana lanzará su visión de pantallas en su evento privado First Look, al que E&N está invitado en exclusiva, y la renovación de su línea BeSpoke Infinite: refrigeradoras inteligentes, electrodomésticos del hogar, aires acondicionados de alta gama de Samsung.

Samsung continuará con su apuesta por la sostenibilidad: empaques más ecológicos, controles remotos que se cargan con señales del WiFI, pero presentará una experiencia SmartThings ampliada para mejorar el hogar inteligente.