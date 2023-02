Rihanna deslumbra en el show del medio tiempo del Super Bowl

Por AFP

La cantante barbadense Rihanna regresó de manera triunfal a los escenarios con un explosivo show de medio tiempo en el Super Bowl LVII que protagonizan Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs.

Al ritmo de su icónico tema “Bitch Better Have My Money”, Rihanna se adueñó del State Farm Stadium, en la ciudad de Glendale, Arizona, para ofrecer su esperadísimo show de medio tiempo.

En una plataforma elevada sobre otra roja que atraviesa el campo y bailarines vestidos de blanco, Where have you been fue su segunda canción, mientras bajaba de la plataforma elevada.

Continuó con Only Girl (In the wold) y We Foud Love.