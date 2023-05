¡Revelación! Esta era la letra original y desconocida del mayor éxito de Nirvana

“Come out and play / make up the rules / I know I hope / to buy the truth / who will be the king and queen / of all the outcasted teens” (Salgan a jugar / inventen las reglas / sé que espero / comprar la verdad / quién será el rey y la reina / de todos los adolescentes marginados”), decía el primer verso de la canción.

Luego, el pegajoso coro que hizo mover la cabeza de toda una generación, cambia casi en su totalidad la letra para darle paso a lo siguiente:

“We’re so lazy / and so stupid / blame our parents / and the cupids / a deposit, for a bottle / stick it inside / no role model” (“Somos tan vagos / y tan estúpidos / culpamos a nuestros padres / y a los cupidos / un depósito, por una botella / métela dentro / ningún modelo a seguir”).