‘¿Quieren una foto con Messi?’: Renard, el motivador que amenaza a México

“Mamá es un poco el reflejo de mi persona en el vestuario, un rigor ‘polaco’, una trabajadora que llegó a tener dos empleos o tres en una semana, que me dio todo lo que necesitaba”, dijo.

Único campeón de África con dos selecciones, Zambia en 2012 y Costa de Marfil en 2015, Renard tiene un sólido palmarés internacional, pero no ha sido capaz de brillar en los banquillos de la liga de su país, donde tuvo experiencias con el Sochaux y el Lille.

“Hace más de 20 años que soy entrenador. Este tipo de discursos a veces funciona, a veces no, esta vez tuve suerte”, dijo sobre la charla, previa a los dos goles sauditas que respondieron al tanto inicial de penal marcado por Lionel Messi.

“Estoy orgulloso de los jugadores”, señaló tras la derrota frente a Polonia. “Han hecho un partido fantástico. No había nadie antes del partido que pudiera pensar que seríamos capaces de jugar así”, añadió.

“Todavía estamos vivos, no lo olviden, no estamos muertos”, añadió en referencia a un último partido ante México en el que aspiran a quedarse con uno de los puestos de octavos en el grupo C.