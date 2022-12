Qatar 2022: Imágenes para el recuerdo

Durante la ceremonia inaugural, el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammad bin Salmán, ocupa un puesto de honor en la tribuna de autoridades. El emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, se colocaría una tela verde, color de la selección saudita. Dos símbolos fuertes entre dos países que no reanudaron sus relaciones diplomáticas hasta enero de 2021, luego de tres años de tensiones.

En la primera Copa del Mundo en el mundo árabe, la unidad no podía faltar.

Estados Unidos derrotó a Irán (1-0) para clasificarse a octavos de final. A pesar de lo que había en juego desde el punto de vista deportivo y de la tensión diplomática extrema entre los dos países, no hubo altercados sobre el terreno de juego de un partido que concluyó con algunos abrazos entre jugadores.

Según los compañeros de Lionel Messi, los neerlandeses no cesaron de tratar de desestabilizar a los lanzadores argentinos, que se burlaron de sus rivales nada más sellar la victoria en último penal (2-2; 4-3).

. ‘Destrozado psicológicamente’

”Estoy destrozado psicológicamente. Sin duda esta fue la derrota que más me dolió, que me paralizó durante diez minutos y luego me hizo romper en llanto sin parar. Va a doler por muuuuucho tiempo, lamentablemente”. Así explicó Neymar en Instagram su dolor después de la eliminación ante Croacia en cuartos de final en penales (0-0, 1-1 en prórroga, 4-2).

A sus 30 años, el astro de Brasil dejó planear la duda sobre su futuro en la Canarinha, afirmando que necesitaba “reflexionar”.