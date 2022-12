Qatar 2022: Costarricenses se debaten entre el orgullo y la decepción

El sentimiento positivo se generó previo al primer partido contra España, no obstante, luego del primer tiempo empezó a decaer y por ende aumentar el negativo, según una escucha digital elaborada por la empresa Shift Porter Novelli.

“A partir del partido de Japón subieron. Me parece que este último partido fue bastante emocionante, se vivió a flor de piel. Estoy bastante satisfecha con este último partido”, dijo a la AFP Paola Campos, 22 años, estudiante.

El arquero costarricense Keylor Navas afirmó tras la eliminación de su equipo en su grupo del Mundial de Qatar-2022 que no descarta seguir en el equipo y tampoco jugar una cuarta fase final del torneo dentro de cuatro años, en 2026.

“Fue un momento de mucha emoción cuando estuvimos a punto de hacer historia nuevamente, nos faltó un poco más. Al final no se nos dio”, concluyó.

“Dolió mucho porque tuvimos la oportunidad de clasificar y lastimosamente no lo logramos. Lo bueno fue que luchamos hasta el final y atacamos. Queda un buen sabor de boca porque se pudo haber clasificado”, añadió.

“En tres días se vio otra cara de la selección y eso a veces no se valora. Aquí hay un grupo humano que quiere lo mejor para Costa Rica”, subrayó.

“No es fácil una Copa del Mundo. Hay selecciones de mucho nivel. No es fácil levantarse después de un 7-0 (como el de la primera jornada ante España). El equipo no se va contento, pero por lo menos sí con la frente en alto”, apuntó.

“Uno ya tiene más experiencia y sabe cómo funciona el fútbol, para todos es importante saber que estos momentos no tienen que pasar en vano. Siempre que uno se cae tiene que levantarse, que esta caída sirva para los próximos Mundiales que llegarán”, aseguró.

Para progresar en un futuro, Keylor Navas ve clave que los jóvenes ticos puedan llegar a las grandes ligas europeas.