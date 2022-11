Por primera vez: Apple Music nombra Artista del Año a un latino

“Un verano sin ti, es el disco que lleva a Benito Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, a la cima de Apple Music este año. No solo fue el álbum más reproducido en la plataforma este año, también es el álbum latino más grande de todos los tiempos”, dijo Apple Music a través de un comunicado.

Bad Bunny no solo lidera las nominaciones a los premios Latin Grammy y los American Music Awards 2022. Apple Music dio a conocer este miércoles que el intérprete puertorriqueño es su artista del año 2022 y el primer latino en recibir la distinción.

“Estamos encantados de celebrar los logros de Bad Bunny, cuya influencia en todos los rincones de la cultura no se puede ignorar en 2022”, dijo Oliver Schusser, vicepresidente de Apple Music and Beats de Apple, a través de un comunicado compartido con CNN.

Por su parte, Bad Bunny agradeció a sus seguidores por ayudarlo a hacerse de un nombre dentro del sector musical latino.

“Estoy agradecido por todo lo que he logrado y todo lo que he vivido. El movimiento de la música latina ha crecido mucho. Nunca tomaría todo el crédito ni diría: ‘Es por mí’. No, es cada uno de nosotros. Toda una generación. Nuestra energía y presencia siempre se sienten”, dijo el puertorriqueño en un comunicado.

Sobre el álbum

Un Verano Sin Ti es uno de los lanzamientos musicales del año, un disco de 23 canciones que el puertorriqueño define como el más feliz de su carrera y en el que todas las canciones responden a una misma esencia: sonidos inspirados por los ritmos musicales del Caribe, desde el reguetón y el dembow al mambo y el merengue, sin dejar de lado la influencia de la cumbia, el reggae o el afrobeat.

Entre las 23 canciones del disco, grabado en Puerto Rico y República Dominicana, numerosas colaboraciones: ‘Tarot’, junto a Jhayco; ‘Party’, con Rauw Alejandro; ‘Me Porto Bonito’, con Chencho Corleone; ‘La Corriente’, junto a Tony Dize; ‘Andrea’, con a Buscabulla; ‘Otro Atardecer’, con el grupo The Marías, y ‘Ojitos Lindos’, con los colombianos Bomba Estéreo.