Panamá vibró con el cierre del Festival de Jazz

“Cuando ya no este, no me puedo llevar el festival. El festival se queda y trasciende, no es de Danilo Pérez si no de Panamá”. Fueron parte del mensaje de despedida del embajador cultural y director artístico Danilo Pérez.

El festival fue posible gracias al patrocinio del Ministerio de Cultura de Panamá y la Alcaldía de Panamá. El Panama Jazz Festival es producido por Panama Jazz Productions a beneficio de la Fundación Danilo Pérez bajo la coproducción de Ciudad del Saber.