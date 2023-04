Obama explora el mundo laboral en EEUU en una serie de Netflix

En “Working: What We Do All Day” (Trabajar: lo que hacemos todo el día), Obama examina temas candentes del atractivo del empleo, las repercusiones del desarrollo de la inteligencia artificial y la búsqueda de sentido en el trabajo.

“Working: What We Do All Day” fue producida por Concordia Studio y Higher Ground, una productora fundada por Obama y su esposa Michelle en 2018. La pareja compró en particular los derechos de distribución del documental “American Factory”, que ganó el Óscar en 2020.

La nueva serie documental se emitirá a partir del 17 de mayo en la plataforma de streaming Netflix.