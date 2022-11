Netflix apuesta por el realismo mágico con la serie de ‘Cien años de soledad’

El adelanto, con una duración de un minuto, comienza en un bosque con sonidos de insectos y aves, mientras la pantalla acerca al espectador a una máquina de escribir. Pronto a la escena se suma una música de fondo y un narrador que simula ser el escritor. “Uno no cuenta una historia cuando debe, sino cuando puede”, dice la voz, mientras en medio de la vegetación, la máquina de escribir redacta en su página “Cien años de soledad”.

Los directores encargados de la primera temporada serán Alex García López (The Witcher, Utopía) y Laura Mora (Matar a Jesús, Los reyes del mundo, Frontera verde, El robo del siglo). En el departamento de diseño estará Eugenio Caballero, quien ganó un Óscar por el trabajo en El laberinto del fauno y participó también en Roma y Bardo. También se desempeñará en este rol Bárbara Enríquez, colaboradora de Caballero en trabajos como Roma.

“Cien años de soledad es una de las obras maestras del siglo XX y se ha convertido en un ícono de la literatura colombiana en Latinoamérica y el mundo. No cabe duda que la cultura de Colombia ayudó a establecer la narrativa del realismo mágico y, por esta razón, dedicaremos todo el tiempo y esfuerzo que sea necesario para asegurarnos de que tanto personajes como locaciones sean un reflejo de este sublime trabajo del ganador del Nobel”, indicó Francisco Ramos, vicepresidente de Contenido para Latinoamérica en Netflix.

Uno de los desafíos que enfrenta un proyecto de gran magnitud como este, es poder traer a la luz un contenido audiovisual que le haga justicia al texto escrito en 1967.

Entre los guionistas que tendrán esta tarea destacan José Rivera, quien trabajó en películas como Diarios de motocicleta y Los 33, y los colombianos Natalia Santa (El robo del siglo), Camila Brugés (Frontera verde) y Albatros González (Lynch). La productora que formará parte del proyecto, Dynamo, trabajó en éxitos de la plataforma de streaming como Narcos.

Los hijos de García Márquez se involucrarán en la serie

Cuando Netflix anunció su nuevo proyecto en 2019, los hijos del escritor colombiano –quienes según la plataforma serán los productores ejecutivos de la serie– dieron sus opiniones ante el desafío de llevar la obra de su padre, a la pantalla.

“Durante décadas, nuestro padre se mostró reacio a ceder los derechos cinematográficos de Cien años de soledad porque creía imposible realizarla bajo las limitaciones de tiempo de una película y pensaba que producirla en un idioma que no fuera el español no le haría justicia. Pero en la actual época dorada de las series –con el nivel de talentosos escritores y directores, la calidad cinematográfica y la gran recepción mundial del contenido en idiomas extranjeros–, el momento no podría ser mejor para llevar una adaptación a las audiencias globales de Netflix”, dijo entonces Rodrigo García, uno de los hijos, según un comunicado de la empresa.

Con información de La Estrella de Panamá