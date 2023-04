Metallica vuelve a la carga con nuevo álbum y compartió ‘72 Seasons’

72 Seasons es el cuarto sencillo del álbum. El primero llegó el 28 de noviembre de 2022 bajo el nombre de Lux Aeterna junto al anuncio del disco; sería hasta el 19 de enero de 2023 que llegaría el segundo adelanto: Screaming Suicide. Finalmente, el 1° y 30 de marzo llegarían los dos últimos sencillos del álbum: If Darkness Had a Son y 72 Hours.

Previo al estreno del sencillo, las expectativas del álbum crecieron después de que se compartiera la noticia de que el bajista de la banda, Robert Trujillo, acompañaría como vocalista a Hetfield en uno de los temas de 72 Seasons. La canción lleva por nombre You Must Burn y es la primera vez desde su integración hace 20 años que graba voces para un disco de Metallica. Sobre este histórico acontecimiento, el bajista de ascendencia mexicana compartió su emoción en una reciente entrevista con Steffan Chirazi.

“Por primera vez en mi vida, puedo cantar en un disco de Metallica y apoyar a James. Estoy muy orgulloso de eso. Así que estamos mejorando. Estamos aprendiendo y aún creciendo en esta banda... El nivel de respeto es mucho más alto” señaló Trujillo.

Lo cierto es que no es la primera vez que Trujillo canta junto a Hetfield o funge como cantante principal. Se ha vuelto una costumbre en los conciertos de Metallica que Robert se una a Kirk Hamett en pequeñas improvisaciones de canciones populares. Sumado a esto, Truijllo acompañó a Hetfield en el tema Spit Out The Bone durante un show en Chile celebrado en abril de 2022, lo que es una muestra de que el bajista también tiene mucha experiencia en el micrófono.

