Los videojuegos de Xbox llegarán a consolas de Nintendo

Esta franquicia de juegos de disparos en primera persona ha estado alejada de las consolas de Nintendo desde hace 10 años, ya que Ghost fue la última entrega de la saga que salió para la Wii U y la Switch y no ha tenido ninguna versión del juego por decisión de los desarrolladores.

En el anuncio, el directivo asegura que esta alianza es “parte de nuestro compromiso de llevar juegos de Xbox y Activision, como Call of Duty, a más jugadores en más plataformas”, dejando claro que los títulos llegarán al mismo tiempo a las consolas de ambas compañías “con todas las características y contenido”.

Esto cambiaría en caso de que Microsoft compre Activision Blizzard, quienes son dueños de Call of Duty y otras franquicias de videojuegos como Crash, Candy Crush, World of Wacraft y Overwatch.

La alianza no solo abre la puerta a estos juegos sino a todos los creados en Xbox Game Studios donde hay sagas de gran tradición como Halo, Forza, Gears of War, Doom, Fallout, Age of Empires y más, que tendrían la oportunidad de estar en el ecosistema de Nintendo por lo menos en los próximos 10 años.

Sin embargo, el anuncio no deja claro desde cuándo comenzará a funcionar este acuerdo o si dependerá de la compra que espera resolver la empresa estadounidense en los próximos meses.

