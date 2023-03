Los directores de Todo a la vez en todas partes se unen al universo de Star Wars

Por estrategiaynegocios.net

Daniel Kwan y Daniel Scheinert, los flamantes ganadores del Oscar con Todo a la vez en todas partes, ponen rumbo a una galaxia muy, muy lejana. Disney ha fichado a los directores y guionistas del multipremiado filme para que dirijan un capítulo de Skeleton Crew, la nueva serie de Star Wars que, protagonizada por Jude Law, verá la luz en Disney+.

Según informa The Hollywood Reporter, recogiendo una información de One Take News, los Daniels ya habrían terminado su trabajo al frente de la ficción, que comenzó a rodarse durante el verano y terminó en los últimos meses del año.

Pero como ocurre con todos los proyectos de Star Wars, la serie ha estado envuelta en el más absoluto de los secreto y su listado de directores era, hasta ahora, totalmente desconocido. De hecho, la lista completa de directores de la tercera temporada de The Mandalorian, por ejemplo, no se reveló hasta que se lanzó el tráiler dos meses antes del estreno.