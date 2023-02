Lionel Messi revela cuál será su nuevo tatuaje y cómo vivieron sus hijos el Mundial

“Me voy a tatuar porque lo hicieron todos menos yo, me parece”, dijo el jugador del PSG. Acto seguido, dejó en claro que no eligió hacerse el trofeo y abrió la incógnita sobre el tatuaje que tendrá próximamente. “Metieron todos la copa, viste, pero yo la copa no me la voy a hacer”.

Además, contó la reacción que tuvo uno de sus hijos cuando abrió un sobre de figuritas del Mundial y vio la tarjeta con la cara de su papá.

“‘Me tocó Messi’, decía Mateo. Lo cargaban los hermanos. Que él no la ponía en el álbum y se lo guardaba para él”, explicó entre risas.