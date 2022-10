HBO MAX presenta el tráiler de ‘divina comida méxico’

A partir del 27 de octubre, estas celebridades abrirán las puertas de sus hogares para mostrar sus mejores dotes como anfitriones (y también como invitados). Rupturas, infidelidades y toda clase de retos profesionales y personales son los que se podrán conocer de la vida de estas célebres estrellas en un ambiente totalmente diferente.

El programa reality es la versión mexicana del famoso show culinario Come Dine With Me, distribuido por ITV Studios. El formato es originario del Reino Unido y se ha presentado en 46 territorios en todo el mundo.

A la fecha, suma más de 17 mil episodios a nivel mundial, además de la versión spin off del canal 4 en Reino Unido titulada Come Dine With Me: The Professionals.

DIVINA COMIDA MÉXICO llegará a HBO Max a partir del 27 de octubre. Cada semana se estrenarán cuatro episodios que corresponden a cada mesa.