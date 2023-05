‘Guardianes de la Galaxia 3’ destrona a ‘The Super Mario Bros. Movie’

POR AFP

“Guardianes de la Galaxia Vol. 3” de los estudios Marvel se estrenó el fin de semana en los cines de América del Norte con una sólida venta de entradas por US$114 millones, informó el domingo el observador especializado de la industria Exhibitor Relations.

Ese total estimado, aunque muy por debajo del debut del año pasado de “Doctor Strange and the Multiverse of Madness” -también de Marvel-, que obtuvo 187 millones de dólares, seguía siendo “una excelente apertura para una secuela del episodio 3 de Marvel”, consideró el analista David. A. Gross. “Este es un negocio sólido”, agregó.

Los “Guardianes” finalmente desbancaron del tope de la taquilla a “The Super Mario Bros. Movie”, de Universal, que estuvo primera por cinco semanas. La película basada en videojuegos, que ha recaudado más de mil millones de dólares en todo el mundo, ingresó 18,6 millones de dólares durante el período de viernes a domingo.