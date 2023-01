Esta es la fortuna que Harry y Meghan Markle acumularon tras dejar la corona británica

Por estrategiaynegocios.net

En 2020 el mundo se conmocionó al saber que Harry y su esposa Meghan Markle dejarían atrás los títulos de la realeza británica. A partir de ese momento, la controversial pareja aparentemente ha consolidado una enorme fortuna tras lanzar libros, podcasts y programas de televisión.

Las ganancias estimadas de Harry y Meghan ascenderían a más US$135 millones.

Uno de los rumores que predomina es que el hijo menor de la Princesa Diana recibió un anticipo de US$20 millones por su autobiografía Spare, la cual vendió más de 1.4 millones de copias el día en que fue lanzada.

Este libro ha causado todo tipo de reacciones entre los lectores, pues hay quienes no han dudado en señalar que es mucho más incendiario que el documental y que podría suponer una ruptura total con la familia real.

El hijo menor de Carlos III y Lady Di contó, junto a J.R Moehringer, algunas de sus vivencias más polémicas, como sus experiencias con las drogas, su primer encuentro sexual o su desempeño contra los talibán en Afganistán.

De igual manera, la pareja habría firmado un acuerdo con Netflix por US$100 millones en 2020. El contrato sería de cinco años e incluiría autorizaciones para producir programación infantil, películas, docuseries o documentales.

Algunos de los proyectos que han lanzado en este tipo de formatos son Live to lead y la reciente docuserie Harry & Meghan. Además, se habría preparado un programa infantil llamado Pearl que finalmente no salió a la luz, no obstante, otra serie titulada Heart of Invictus podría ser estrenada a finales de 2023.

Asimismo, en diciembre de 2020 los duques de Sussex firmaron con Spotify por un podcast de tres años y la retribución pudo ir de los US$15 millones hasta los US$25 millones.

Por su parte, Meghan también incursionó en el mundo editorial tras lanzar en 2021 el libro ilustrado para niños The Bench, del cual habría recibido un anticipo de hasta US$618.000.

Con información de Infobae