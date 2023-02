El estreno del tráiler de ‘The Flash’ trajo sorprendentes revelaciones

El tráiler trajo consigo muchas sorpresas y revelaciones. Algunas de ellas puede que para aquellos que no son fans acérrimos del universo de DC, las hayan dejado pasar de largo. Varios otros detalles quizá pasaron desapercibido si no se vio Man of Steel. Realmente, Batman es la estrella del adelanto, en particular el que es nuevamente interpretado por Michael Keaton.

Una de las cosas que más llamaron la atención del tráiler fue la inclusión de un “nuevo” Flash, es decir un Barry Allen de otra realidad, quien aparentemente ayudará al “original” para luchar contra Zod y sus secuaces. Hay otra versión que dice que será el gran villano.

Otro hijo de Krypton hace su debut: Supergirl. El avance mostró que el personaje se integra a Flash y será interpretada por Sasha Calle como Kara Zor-El.

Con información de Infobae