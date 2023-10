El actor de 'Friends' Matthew Perry fallece a los 54 años

En sus memorias "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" ("Amigos, amantes y aquello tan terrible") Perry describe haber asistido a terapia de desintoxicación 65 veces, gastando unos 9 millones de dólares en sus intentos de volver a estar sobrio.

Perry experimentó problemas de salud, incluyendo un grave problema de rotura de colon por su utilización de drogas, que requirió siete horas de cirugía y una bolsa de colostomía por varios meses.

Perry dedicó su libro a "todos los que sufren ahí afuera" y escribió en el prólogo: "debería estar muerto".

El portal especializado TMZ informó que no fueron halladas drogas en la escena el sábado y agregó que el cuerpo de Perry fue encontrado por su asistente que llamo al 911.

Perry, de 54 años, hijo de padres canadiense y estadounidense, nació en Massachusetts, y fue criado en Canadá antes de mudarse a Los Ángeles.

Además de "Friends" Perry apareció en filmes como "Fools Rush In" y "The Whole Nine Yards".

La popular comedia trataba sobre la vida de seis jóvenes neoyorquinos en correrías por líos amorosos, trabajos y lazos de amistad.