¿Cuáles son los récords que Messi aspira a batir en Qatar-2022?

Si las lesiones le respetan y Lionel Scaloni no le da descanso, Messi alcanzaría la plusmarca del alemán si Argentina llega a semifinales en este Mundial. Allí jugaría su sexto partido del torneo y llegaría a un total de 25.

Por detrás de Matthäus en ese ranking están su compatriota Miroslav Klose (24 de 2002 a 2014) y el italiano Paolo Maldini (23 de 1990 a 2014). Con llegar a octavos de final, Messi podría alcanzar por lo tanto en el podio simbólico de esta clasificación al mítico exdefensa del AC Milan y de la Azzurra.

Más sencillo es que Messi se convierta en Qatar en el jugador argentino que más partidos ha jugado en Mundiales, ya que únicamente le superan antes del torneo dos hombres, Diego Maradona (21) y Javier Mascherano (20). Con que Messi dispute los tres partidos de la Albiceleste en el grupo C, ante Arabia Saudita, México y Polonia, el astro del París Saint-Germain conseguirá ese récord.

Número de goles marcados

La pendiente de la montaña comienza a complicarse para el alpinista Lionel. En el pasado logró seis goles en fases finales de la Copa del Mundo, lo que le deja todavía lejos del récord total de tantos, que ostenta Miroslav Klose con 16.

Necesita por lo tanto diez goles en Qatar-2022 para alcanzarle y once para superarle. La misión es difícil pero no imposible: en el pasado, el francés Just Fontaine logró 13 tantos en Suecia-1958 y el húngaro Sandor Kocsis 11 en Suiza-1954.

Más al alcance está ser el jugador argentino más goleador en este torneo, ya que el récord lo tiene Gabriel Batistuta, con 10 dianas.

¿El primero con dos Balones de Oro del Mundial?

En el Balón de Oro de la revista France Football, el prestigioso galardón que reconoce cada año al mejor futbolista del planeta, Messi lidera con un total de siete.