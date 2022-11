Costa Rica: Exhibición Memorias del Rock Fest llega a la Botica Solera

“Parte del propósito del colectivo, que es Rock Fest, es preservar la memoria de la música costarricense en general y del rock en particular. Esta colección de imágenes logra eso desde el extraordinario ojo que solo el fotógrafo tiene”, comentó Ernesto Adduci, Fundador del Rock Fest.

Esta exposición contiene la memoria en imágenes del Rock Fest en su 25 aniversario y consiste en una selección de 41 fotografías producidas con el apoyo de Epson, en las cuales se comparten no solo las interacciones entre el público y las y los artistas como protagonistas. También son protagonistas los espacios y la lluvia. Además, comparte momentos íntimos y cercanos, una mirada que invita a sentir la colectividad, la calidez y la pasión por el género musical.

A partir del 2 y hasta el 30 de noviembre estará abierta de forma gratuita una exhibición fotográfica dedicada al Rock Nacional en el histórico edificio de la Botica Solera en Barrio Amón. La exposición está disponible al público general de lunes a viernes de 9:00 am a 4:00 pm.

Las imágenes que se exhibirán fueron capturadas por Pablo Cambronero, fotógrafo documentalista que tuvo la tarea de registrar lo sucedido durante la última edición del Rock Fest. Pablo también ha estado presente en las ediciones anteriores de este festival.

El Rock Fest es el colectivo del rock original costarricense y se ha convertido en uno de los escenarios más importantes para la música original y nacional. Este ha sido el festival de música costarricense más grande que se haya realizado en el país hasta el momento y es un espacio donde los artistas ticos se reúnen y comparten sus creaciones. Hasta el momento se han actuado nueve ediciones y la última fue el Rock Fest 25 en mayo de este año.

“Para mí la exposición es una oportunidad de reconectar con un movimiento, pasando por la nostalgia y la rebeldía de otros tiempos, pero poniendo especial atención a las nuevas voces, todo en medio de un país en crisis cultural” señaló Pablo Cambronero.

Pablo es un fotógrafo documental costarricense, con un currículum extenso que incluye trabajos para WWF, UNICEF, ACNUR, Papaya Music de Centroamérica, exposiciones individuales y colectivas, así como dirección de fotografía para diversos audiovisuales.

“Desde Epson extendemos nuestra invitación a todos los amantes del rock y del talento nacional a visitar la exhibición en la que tuvimos el honor de reproducir por medio impresiones de alta calidad estas imágenes que permiten profundizar sobre el legado del rock nacional. Una vez más, Epson apoya y promueve el talento artístico nacional e invita a todos a disfrutar de la excelente música que hay en nuestro país” comentó José Brenes, gerente regional de mercadeo de Epson NOLA.

De interés: ‘Cimientos’, primera exposición profesional de artistas con discapacidad en Costa Rica

Los artistas que participaron en el Rock Fest 2022 fueron: Gandhi, 50 Al Norte, Adaptados, Adrenal, Akasha, Baula Project, Billy The Kid, Deznuke, El Guato, El Parque, Endemia, Inconsciente Colectivo, Bufonic Insano, Kadeho, La Versión Extendida De Las Cosas, Ladrona, Los Waldners, Mekatelyu, Mimayato, Movement In Codes, Nakury & Barzo, Pazword, Pedro Capmany Y Café Con Leche, The Great Wilderness, Tropa 56, Xpunkha, Mentados, Nou Red, Santos Y Zurdo, Rebelde Groove (Henry D’arias)