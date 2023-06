¿Cómo es hospedarse en Nishiyama Onsen Keiunkan, el hotel más antiguo del mundo?

Para la cena, a los invitados se les asigna una habitación privada a una hora reservada. Se sirve una comida de cinco platos con vino de producción local.

Comenzando con poco desde el primer plato, con sushi, tofu y sopa ligera, la comida progresa a pescado ahumado y, finalmente, carne a la parrilla y estofado.

Cuando sea posible, los ingredientes se obtienen localmente. Normalmente, los fideos soba están hechos de trigo sarraceno; aquí están hechos de bellotas recolectadas de árboles locales. La piedra utilizada para la parrilla proviene de las rocas volcánicas del monte Fuji.

Cuando los invitados regresan a sus habitaciones después de comer, descubren que su alojamiento se ha transformado. La sala de estar ahora es un dormitorio con futones mullidos en el suelo.

No se pasa por alto ningún detalle: la almohada se coloca en la posición perfecta para obtener la mejor vista del bosque matutino mientras los invitados abren lentamente los ojos después de un sueño profundo.

Los próximos 1.300 años

La larga historia de Nishiyama Onsen Keiunkan incluye muchos momentos dramáticos. Hubo incendios masivos en 1909 y 1916. Una gran roca destruyó uno de los edificios del ryokan en 1925. Un gran tifón lo azotó en 1982.

Como resultado, el edificio principal del hotel se movió tres veces.

El presidente de ryokan, Kenjiro Kawano, cree que la ubicación apartada del hotel ha permitido que el negocio sobreviva todos estos años. Y a pesar de su éxito, nunca se ha hablado de expandirse.

“El expresidente me dijo que me convirtiera en el maestro del ryokan y que no me distrajera”, dice Kawano. “Cuando empiezas a ver el éxito, empiezas a meter la cabeza en otras empresas y te vuelves vulnerable al fracaso”.

Durante más de un siglo, el ryokan fue propiedad de dos familias, pero cuando llegó el momento de decidir quién sería el presidente número 53, el presidente anterior tuvo un problema: no había más familiares o descendientes que pudieran hacerse cargo durante la próxima generación.

Con información de CNN