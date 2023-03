Bella Ramsey trae malas noticias sobre la temporada 2 de The Last of Us

Por Europa Press

Tan solo una semana después de que culminase la primera temporada de The Last of Us, los fans ya piden novedades sobre la segunda. La serie de HBO Max adaptó en su primera entrega la Parte 1 del videojuego original de Naughty Dog. En la temporada 2 llevarán a la pantalla el principio del segundo juego. Pero la actriz Bella Ramsey ha dado malas noticias al respecto.

Por el momento se desconoce la fecha de estreno de los próximos episodios de la serie. Y es que esta no fue renovada hasta después del lanzamiento del primer capítulo, por lo que el rodaje podría tardar en llegar. En una entrevista concedida a The Jonathan Ross Show, Ramsey ha concretado un poco los tiempos que manejan.

La joven actriz ha asegurado que todavía quedan cerca de dos años hasta que la segunda temporada de The Last of Us pueda verse en HBO Max. “Llevará un tiempo. Creo que probablemente rodaremos a fines de este año o principios del próximo”, confirma Ramsey. “Así que probablemente [el estreno] sea a fines de 2024 o principios de 2025”, indica.

Estas fechas coinciden con los rumores que apuntaban a que The Last of Us no retomaría su producción hasta los últimos meses de 2023. Un rodaje tan tardío conllevaría, como expone la actriz de Ellie, que el estreno se posponga, como mínimo, hasta un año después.