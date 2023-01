Año nuevo chino: Lo que debe saber

Por estrategiaynegocios.net

Llega un Nuevo Año Lunar o Año Nuevo Chino y estas son las claves para entender esta celebración.

Esta es la fiesta más importante del país asiático cuyos orígenes se remontan al siglo XIV a. C..

-¿Como nació?

La leyenda del Año Nuevo Chino se atribuye a una vieja historia que decía que un monstruo, de nombre Nian (Año), asaltaba los poblados de las aldeas de forma recurrente al poco de comenzar un año nuevo. Pero esta bestia tenía puntos débiles: el color rojo, los ruidos y las luces brillantes (que siguen presentes en las celebraciones).

-¿Cómo se rige?

El Año Nuevo Lunar se basa, como su nombre lo indica, en el movimiento de la luna, por lo que, generalmente, el año nuevo lunar, se celebra entre el 21 de enero y el 19 de febrero.

Arranca con la salida de la segunda luna nueva tras el solsticio de invierno, que se produce el 21 de diciembre.

-¿Cómo se celebra?

Los fuegos artificiales y los dragones, símbolo de poder y buena suerte, son los símbolos que más se verán en estas fiestas, así como decoraciones rojo con doradas.

De hecho, en China se empieza la celebración con la “Fiesta de la Primavera”. Tradicionalmente las celebraciones comienzan en la víspera de Año Nuevo y terminan dos semanas después con el “Festival de los Faroles”.

-¿Qué se celebra?

Unidad, prosperidad y esperanza son los tres pilares que simbolizan al festival más tradicional del pueblo chino, indica la web oficial del Gobierno Nacional de China.

-¿Cuáles son los animales que lo representan?

Rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. Y también se relacionan con cinco símbolos: metal, agua, madera, fuego y tierra.

-¿A qué animal le pertenece el 2023?

Este 2023 será el año del Conejo de Agua

-Predicciones 2023

El Año del Conejo promete traer esperanza y paz tras un año convulso marcado por la agresividad del tigre que representó el 2022. A nivel personal, es un buen momento para empezar nuevos proyectos ya que la suerte estará de nuestro lado, pero también habrá que trabajar en la prudencia y en la paz interior. Se espera que traiga una mejora del bienestar, siempre y cuando seamos capaces de utilizar esta energía del Conejo para corregir los malos hábitos.

-¿Desde cuándo se celebra el Año Nuevo chino?

Desde hace más de 4. 000 años, el pueblo chino conmemora este acontecimiento cultural que inició el emperador Yu Shun, también conocido como “Hijo del Cielo”.

El objetivo de Shun, indica el gobierno chino, fue llevar a sus subordinados a adorar el cielo y la tierra.

-Preocupación por celebraciones 2023

Las autoridades chinas prevén que se realizarán más de 2.000 millones de viajes en un período de 40 días entre enero y febrero en China, en uno de los mayores desplazamientos masivos de personas en el mundo.

La llegada a las zonas rurales de decenas de millones de residentes de las ciudades, donde se ha propagado ampliamente el coronavirus, hace pensar que los contagios aumentaran en los pueblos, con pocas infraestructuras sanitarias.

Este jueves, las principales estaciones de tren de Pekín y Shanghái estaban abarrotadas. Varios viajeros contaron a la AFP lo contentos que estaban de pasar las fiestas con sus familias.

“¡Ya no me importa nada!”, dijo en Shanghái una mujer llamada Chen, que se dirigía a Wenzhou (sureste). “El año pasado, vigilaba mucho. Este año, me siento mucho más valiente”, añadió.

Otros no habían viajado a sus regiones de origen desde hacía años.