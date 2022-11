Aficionados de Costa Rica fueron estafados y se quedan sin asistir a Qatar-2022

Por estrategiaynegocios.net

Una joven rompió el silencio y de forma anónima denunció que al menos 40 costarricenses se vieron afectados, pues hicieron pagos de dineros a un guía turístico para asistir al Mundial, pero el sueño terminó en pesadilla.

La denunciante, que pidió el anonimato por temor a represalias, detalló que en principio viajaban este domingo 20 de noviembre, sin embargo, desde hace unas semanas se percataron de que el guía nunca hizo las reservaciones.

El sujeto solo empezó a contestar por correo y les advirtió de que no debían acudir a la prensa para evitar acciones legales. No obstante, una de las personas afectadas contó el amargo momento que atraviesan.

Según explicó, los afectados invirtieron ahorros e importantes sumas de dinero que desconocen si recuperarán. Por el momento, afirman que el guía tiene denuncias en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y actualmente valoran la forma en cómo procederán. De hecho, la Comisión Nacional del Consumidor tiene 19 denuncias contra una de sus empresas y 2 a título personal.

Relato de lo que sucedió

Un día suena el teléfono y una persona cercana me dice ¿querés ir al Mundial?, ¡no lo podía creer! ¡Claro, por supuesto! Es mi sueño... pero, un momento, ¿cómo?, ¿cuánto?, ¿cuándo?.

Todas las preguntas hicieron fila en mi cabeza. La respuesta no permitía la duda: “te acordás de José (nombre ficticio), un amigo del trabajo, me está ofreciendo unos paquetes para ir a Qatar con todo incluido, él siempre hace los tours largos con este tipo, me enseñó fotos y todo, la promoción es porque las personas no pudieron pagar por la pandemia y les da pereza porque la Sele está mal”.

¡No se diga más! Aunque la Sele no lucía de la mejor manera se apoya hasta el último minuto... La cosa es que pedí plata prestada, saqué de mis ahorros, durante todo el año, rechacé invitaciones a comer, al cine, a conciertos, a todo, porque yo iba para el Mundial.

La primera alerta fue que el hombre nos pidió todos nuestros documentos, de mala manera. No fue amable, pero pensé: “pobre, seguro es el estrés de llevar a tanta gente a un evento tan enorme y tan restrictivo”.

Él me dijo que eran 43 personas las que habían comprado el paquete mundialista, desembolsando desde US$8 mil hasta US$4 mil.

En fin, todos mis días transcurrían pensando en el 20 de noviembre que salíamos rumbo al Mundial. Hasta que un día, unas páginas de Facebook señalaron denuncias sobre presuntas estafas que había cometido con grupo de gente que llevaba a Dubai.

Yo me decía o me autoengañaba: “seguro es la gente incómoda que no aceptó los cambios de agenda por la pandemia”. Luego leía los comentarios y había gente de hacía 3 años o 5 años que comentaban que también habían caído en la trampa.

Entonces empecé a consultarle por los tiempos y nos dijo que está atrasado, porque tiene que ir a Canadá por las identificaciones que envía la FIFA.

Me enteré que tiene un modus operandi bien astuto. Primero, lleva a personas o grupos de personas de viaje con tours todo incluido, los trata de maravilla. Luego, organiza otro viaje y utiliza a estas personas de carnada para que lo recomienden, y es ahí, cuando saca provecho y no hace el viaje.

Mi mundial se acabó a principios de octubre. Supe de personas que llevan 3 años pidiéndole dinero. Me contaron de personas que cayeron en depresión, al ver cómo se terminan los sueños, las ilusiones, los deseos de toda una vida. Es lo que más duele.

Así que solo puedo decir que tengan mucho cuidado, porque para el año que viene “este tipo” sigue organizando viajes, con la promesa de llegar a la India...”

