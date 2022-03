Luisito Comunica visitó Honduras por segunda ocasión

Por Andrea Meza, E&N



En los últimos días, los hondureños manifestaron su felicidad por el regreso del youtuber mexicano a tierras catrachas, poco más de un mes después de su primera visita. Luisito, por su parte, expresó estar emocionado y calificó el país como "un territorio bellísimo y cálido". Hasta el momento no ha especificado por qué regresó a Honduras; sin embargo, aclaró que no subirá blogs diarios como ocurrió la vez anterior.

Primera visita

A principios de febrero, Luisito Comunica visitó por primera vez Honduras, uno de los países que le hacía falta por conocer de Centroamérica. “Me hace muchísima ilusión estar haciendo esta travesía por el hermoso país de Honduras” comentó al iniciar su viaje.



Durante su estadía aprovechó a conocer diferentes sitios, a convivir con sus seguidores y a grabar contenido para sus redes sociales. Como acostumbra, subió diversos videos a su canal de YouTube, en donde cuenta con más de 38 millones de suscriptores. En ellos compartió información general de Honduras, pero también pudo dar a conocer más a fondo la realidad de varios lugares y mostró diversas problemáticas que afronta el país.



Una de sus visitas fue a Cayo Chachahuate, en donde convivió con la comunidad garífuna. Durante el recorrido Luisito explicó cómo es la educación de los niños que residen en el sitio, los cuales deben viajar a otras islas diariamente para poder recibir clases. Visibilizó la falta de inversión social en la comunidad, ya que la única escuela que tienen dejó de operar hace ocho años cuando la maestra se fue y durante este tiempo nadie más la ha reemplazado. “¿Nos ponemos a pensar, esto es porque ya no le dan visibilidad a una isla como esta o porque los locales no han buscado un reemplazo para la maestra?”, se cuestionó.



Posteriormente conoció barrio Nueva Capital, que se encuentra en las afueras de Tegucigalpa y en donde se estima que viven unas 20 mil familias. Comentó que es uno de los barrios más pobres y peligrosos del país e hizo énfasis en que los habitantes no tienen acceso al agua y que, al no tener drenajes, todo tiene que ser con sistema de cubetas. El problema también se da en diversas zonas de Tegucigalpa por falta de nacimientos de agua. “Es un dato que nos pone a pensar en la importancia de infraestructuras”, mencionó.



También pudo ver las instalaciones de la escuela de ese barrio, Santa Teresa de Jesús, de la cual destacó que los estudiantes no pagan nada por ser una escuela privada que no tiene relación con las autoridades del país. Explicó que recibe recursos y donaciones de diversos programas para poder financiar el sistema educativo y solo las personas que realmente tienen necesidad pueden estudiar ahí. “Es conmovedor venir a sitios así y ver como personas están haciendo el bien por la comunidad”, mencionó y envió un saludo a los maestros y maestras que buscan hacer un cambio positivo. Culminó el video haciendo énfasis en la importancia de tener un vistazo a distintas realidades.



En varias ocasiones recalcó la basura que hay en las playas y se sorprendió que, a pesar de que las calles cuentan con basureros, las personas siguen tirando los residuos en las zonas peatonales. Esto hizo que exhortara a los hondureños a no tirar más basura.





En sus videos también mostró la amplia oferta turística que tiene el país con visitas a las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, El Progreso, Tela y La Ceiba. Además, famosos atractivos turísticos como el Parque Nacional Pico Bonito, y Cayos Cochinos. Y no dejó atrás el monumento Cristo de El Picacho, de 32 metros de altura, del cual mostró admiración.



En su visita a la ciudad Comayagua compartió datos sobre el antiguo reloj que se encuentra en la Catedral Inmaculada Concepción, el cual menciona que es “el reloj más viejo de América y el reloj más viejo del mundo que sigue en funcionamiento”. “Linda, bella, histórica”, opinó sobre esa ciudad.

Habla de su viaje a Guatemala

En esta semana, durante su estancia en Honduras, Luisito reveló detalles sobre el viaje más reciente que hizo a Guatemala. Menciono que en su visita al país trabajó una campaña junto a Pepsi, con el propósito de conocer las experiencias que se pueden vivir en Guatemala para durante el verano 2022.

De esta manera, dio a conocer que formará parte de la nueva campaña de Pepsi, #SeMeAntojaGuate, con la cual invita a los guatemaltecos a vivir Guatemala en todo su esplendor. El youtuber comunicó que el anuncio de la campaña se estrenará esta semana y compartió sentirse muy feliz de haber formado parte del proyecto.