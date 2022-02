Robert Pattinson agrega un toque sombrío al nuevo Batman

Por AFP



Después de una década trabajando en películas de corte artístico, el actor de "Crepúsculo" solicitó una reunión con los cineastas responsables de revitalizar la franquicia del vigilante nocturno.



"Él me buscó. Y en algún punto de esa reunión, trajo el tema de Batman", contó el productor Dylan Clark a la AFP.



A pesar de que Pattinson, ahora con 35 años, parece sentir "un poco de suspicacia" frente a la idea de encarar de nuevo "una gran producción de un gran estudio", estaba "genuinamente interesado en el personaje de Batman y de Bruce Wayne", dijo Clark.



El resultado es "The Batman", que estrena la próxima semana en América Latina, protagonizada por Pattinson y dirigida por Matt Reeves, colaborador de Clark en "El planeta de los simios: Confrontación" (2014).



En esta nueva edición, Bruce Wayne vive su segundo año como Batman, y todavía no se gana la confianza de los ciudadanos de Ciudad Gótica, ni de su policía.



El vigilante interpretado por Pattinson aún está tratando de estructurar sus tácticas y de definir sus motivaciones para seguir a los criminales de la ciudad distópica, y sus famosas bati-herramientas para atrapar villanos son apenas prototipos.



Comparado con la trilogía de Christopher Nolan protagonizada por Christian Bale, "The Batman" despunta por su tono sombrío.



El propio Batman es casi deprimente, parcialmente inspirado en Kurt Cobain, el fallecido vocalista de Nirvana, cuya música destaca en la banda sonora de la película.



Pattinson, que venía de un papel de reparto en la súper producción de ficción científica "Tenet", de Christopher Nolan, "quería interpretar un papel que fuese físico", comentó Clark.



"Lo que él no sabía es que el guion de Matt llevaría su personaje a través de un viaje físico y emocional, y que realmente lo pondría a prueba".

"Descontento"

Este Batman, de acuerdo con Clark, "es un héroe sombrío, quien a veces puede parecer un antihéroe. La venganza definitivamente es lo que lo impulsa".



En esta cinta, el enmascarado persigue al Acertijo (Paul Dano), un asesino en serie que asemeja el siniestro estilo del Asesino del Zodiaco.



Acertijo clama ser movido por un sentido de justicia contra la élite corrupta de Ciudad Gótica y contra sus crímenes, atrayendo una masa de seguidores entre los inconformes y descontentos de la urbe.



"Matt escribió este guion dos años antes de que fuésemos a producción (en 2020). Creo que estaba observando el mundo y nuestro panorama, y las cosas que estaban ocurriendo", sostuvo Clark.

"La mejor parte acerca de Ciudad Gótica es que refleja nuestras sociedades. Y creo que es una representación de lo que esta gente está sintiendo, y están descontentos".



Aunque Clark insiste en que no tratan de entrar en política, la película pasa el mensaje de que "el mundo necesita tener fe en sus autoridades electas".

"Aterrorizante"

Pattinson viste la capa dejada por Affleck, cuya interpretación de Batman en dos películas basadas en los cómics de DC ("Batman v Superman: El origen de la justicia", y "La liga de la justicia") tuvo una fría recepción entre los seguidores.



Affleck había escrito, y debía también dirigir, una película solo de Batman, pero se retiró de la franquicia al vivir momentos difíciles en su vida personal, incluyendo su batalla contra el alcoholismo y su divorcio de la actriz Jennifer Garner.



"Llegamos a un punto de transición", explicó Clark.



"DC tenía que avanzar. Y Ben, creo que él estaba reflexionando sobre su vida y dónde quería estar, y tomó esa decisión por cuenta propia".



Buscar un nuevo Batman le permitió a los cineastas trabajar en una "nueva toma" de la franquicia que ha existido de una forma u otra por ocho décadas.



"La idea de Matt era 'vamos a presentar este nuevo Batman en una posición en la que nunca fue visto antes'", señaló Clark.



"Es una propuesta emocionante, pero también aterrorizante", añadió. "Tienes que hacerla con ambición debido al título, al personaje, a su historia", comentó Clark.



"Lo que está en juego es: 'Trata de hacer un gran Batman o te odiaremos'".