Suecia inaugura un museo en memoria del DJ Avicii

Por AFP



Considerado uno de los mejores DJ del mundo hasta su trágica muerte a los 28 años, Tim Berling (su verdadero nombre) dejó varios éxitos mundiales, como "Wake Me Up" con el cantante Aloe Blacc en 2013.



Llamado "Avicii Experience", el museo se encuentra en el sótano de un moderno edificio del centro de Estocolmo.



El recinto reproduce entre otros su dormitorio de adolescente con objetos personales, como un autorretrato a lápiz de color, y un ordenador encendido con el juego World of Warcraft. También hay una reproducción de su estudio de Los Ángeles con sus guitarras personales.



"Ha estado conmigo desde siempre. Lo menos que podía hacer era rendirle homenaje y ser la primera persona en venir aquí", declaró a la AFP Amanda Ekstedt, una fan de 26 años, durante su visita.



El museo cuenta también con una sala "inmersiva" en la que los visitantes pueden ponerse detrás de las cubiertas y vivir un concierto.



Otra sala, llena de espejos y pantallas muestra un montaje con vídeos de conciertos, multitudes y aviones para evocar la intensidad de la vida del artista y la presión a la que estaba sometido.