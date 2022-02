John Williams compondrá la banda sonora de la serie Obi-Wan Kenobi

Por Europa Press



Según Variety, Williams ha compuesto el tema principal de la serie de Disney+. El músico grabó la semana pasada con una orquesta de Los Ángeles bajo estrictas medidas de seguridad. La ficción se lanzará el 25 de mayo. Cabe destacar que Williams ha hecho una excepción en su carrera, ya que raramente compone para televisión. La última vez que realizó una pieza para una serie de emisión semanal fue en 1985 para Cuentos asombrosos.



Williams ganó un Oscar en 1977 por la música de La guerra de las galaxias y recibió nominaciones por cinco de las secuelas (El imperio contraataca, El retorno del Jedi, El despertar de la fuerza, Los últimos Jedi y El Ascenso de Skywalker). También compuso el tema principal de Han Solo: Una historia de Star Wars (2018), así como el tema Star Wars: Galaxy's Edge para el parque temático Disneyland.



El artista, que tiene 90 años, ha ganado otros cuatro premios Oscar por La lista de Schindler, E.T. El extraterrestre, Tiburón y El violinista en el tejado. Williams cuenta con numerosos proyectos en el horizonte, ya que compondrá la música de The Fabermans de Steven Spielberg y de la quinta entrega de Indiana Jones.



Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi y Hayden Christensen como Anakin Skywalker (Darth Vader) encabezan el elenco de la serie que completan Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma y Rupert Friend. La producción de seis episodios está ambientada 10 años después de los hechos de La venganza de los Sith y se estrenará en Disney+ el 25 de mayo en Disney+. Una fecha que no es nada casual ya que coincidirá con el aniversario del Episodio IV, Una nueva esperanza, la película con la que arrancó la franquicia y que vio la luz en 1977.