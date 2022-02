Steady Rollin lanza nuevo álbum

Por Teletica y ​​estrategiaynegocios.net



El trío está conformado por Fernando Poma, quien toca la guitarra y es la voz principal, Benjamín Andrade en la percusión y voces secundarias y Gerardo Pardo en el bajo.



La banda utiliza la música para expresar experiencias o situaciones que se suelen omitir en el día a día y, además, buscan que sus creaciones sirvan de inspiración para otros.



La letra de sus canciones, escritas mayoritariamente por Poma, son, en sus palabras, "muy apasionadas".



"Tienen un aspecto de desesperación. Canciones como Impossible y ¿Dónde te has metido? tienen esa desesperación y pasión. También Must I Die Alone, se trata de un pescador que se va a 200 kilómetros de la orilla y termina en una tormenta, no sabe si va a volver a casa y le reza a Dios para poder regresar a casa, porque tiene muchos cabos sueltos. Este es un tributo a vivir sin lamentos, a decir las cosas ahora, en vez de esperar. Son canciones muy introspectivas. Cause I Love You More fue la primera canción en la que yo actué con mi pareja, es muy especial", comentó el vocalista.



La portada del disco es un repaso de varias de las historias que se relatan a través de la música en esta producción y están representadas con algunos personajes importantes de estas mismas historias.



Este segundo álbum es el resultado de la combinación del trabajo de diferentes profesionales involucrados: la grabación del disco se llevó a cabo en DVK Studio, en El Salvador, y la masterización fue hecha en el Sterling Studio de Nashville, Tennessee por Ted Jensen. Para los videos, participaron equipos de producción salvadoreños, colombianos e ingleses.