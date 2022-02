Serie de Netflix cuenta historia de Anna Delvey, la estafadora VIP de Nueva York

Por Independent



Cuando New York Magazine desenmascaró en 2018 a una pelirroja veinteañera con mejillas de querubín que se hizo pasar por una heredera alemana y estafó para llegar a la cima de la alta sociedad de Nueva York, era inevitable que la historia se volviera viral. Al seguir un rastro de engaño y ropa de diseñador en Instagram, la reportera Jessica Presler descubrió una historia que se leía como una novela policiaca. O un guión de Netflix.

Naturalmente, la gigante de la televisión Shonda Rhimes adquirió los derechos. La historia de Delvey requiere exactamente el tipo de tratamiento dramático y de alto presupuesto en el que sobresale Rhimes (anteriormente Grey's Anatomy y Scandal). Y cuando Julia Garner, la estrella emergente de Ozark y una de las jóvenes actrices más interesantes de la actualidad, fue elegida como Delvey, la serie parecía destinada al éxito.

Inventing Anna explora dos líneas de tiempo. En 2017, la periodista Vivian Kent (una suplente de Presler interpretada por Anna Chlumsky) se entera de Anna, que está en prisión en Rikers Island en espera de juicio por cargos de fraude y hurto mayor, cosas de cuello blanco. Ella se embarca en una misión para contar su historia entrevistando a los compañeros reacios de Anna (o más bien objetivos) así como a la mujer misma. Las historias que recopila Vivian forman la segunda línea de tiempo del programa: una serie de escenas retrospectivas que se desarrollan cronológicamente para explicar cómo Anna financió su vida con cheques dudosos, amigos ricos, una lista de tarjetas de crédito y un descaro puro y envidiable.





La actuación de Garner es complicada. En primer lugar, está el acento. Es una mezcla desconcertante de alemán, ruso y estadounidense que suena como mala actuación. Luego están sus diálogos. Es un guión plagado de aforismos de chicas malas como: “¿Por qué te vistes como pobre?” Pero al mirar las entrevistas con Delvey en la vida real, está claro que la interpretación risueña y distante de Garner no es una mala actuación. Es una gran imitación. En un ensayo reciente para Insider, Delvey escribió sobre sus transgresiones más recientes (esta vez con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas; se enfrenta a la deportación): “¿Mencioné que soy la única mujer bajo custodia de ICE en toda esta cárcel? Díganme que soy especial sin decirme que soy especial”. Por esa razón, estoy feliz de dejar que la Anna que interpreta Garner se salga con la suya con los clichés generales, pero la misma gracia no se puede extender al resto del elenco del programa. Entre el galerista, el técnico, el diseñador de moda y el magnate inmobiliario, los jugadores que rodean a Anna se sienten sacados de algún juego de Sims: edición New York Glitterati. El programa repunta en su segunda mitad, principalmente gracias a la presentación de la periodista número dos, Rachel DeLoache Williams (una fantástica Katie Lowes), cuya tensa amistad con Anna generó su propio artículo viral en Vanity Fair en 2018, seguido de un libro titulado My Friend Anna en 2019 (HBO ya compró los derechos). Las cosas entre Williams y Anna llegan a un punto crítico durante unas vacaciones infernales en Marruecos cuando Williams termina pagando la factura de US$62.000 de su tarjeta de trabajo. El tira y afloja de su amistad genera muchas de las mejores escenas del programa, pero son muy pocas y distantes entre sí para compensar un comienzo confuso y un final insatisfactorio.





Cuatro años y medio después de esa nota, llega la última pieza -hasta ahora- basada en la historia de esa “aspirante a socialité”: Inventando a Anna, una miniserie que en seis episodios cuenta el escándalo de Anna Delvey (Netflix).



Una y otra vez, Vivian pronuncia exclama una versión de “¿Cómo diablos hizo ella esto?” y “¿Quién es realmente Anna Delvey?” como si tratara de recalcar lo interesante que es la historia y, por extensión, el programa que estás viendo en ese momento. Si bien todos los demás elementos de la serie se sienten inflados, la existencia de Vivian es escuálida. Ella sirve solo como una lente a través de la cual ver a Anna. Y una lente empañada, además. Si bien hay algunos intentos de demostrar cómo Anna engañó a todos los que la rodeaban, el encanto de Delvey sigue siendo mayormente opaco.

En un episodio, Anna le dice a Vivian que los hombres que han cometido crímenes mucho peores que ella “no enfrentan consecuencias, ni fracasos, ni tiempo en la cárcel”. Hay referencias a Donald Trump y Warren Buffet, Martin Shkreli y Billy McFarland. Incluso se ve a Anna quedándose en la casa del fundador del Fyre Festival por un tiempo. Cuando Anna está tratando de que un abogado financiero tome en serio su propuesta comercial, se tiñe el cabello de mala gana de rubio a castaño rojizo y cambia sus minivestidos deslumbrantes habituales por un cuello alto de Steve Jobs.

Otro punto desafiante de la serie es la duración de los episodios, todos alrededor de los 60 minutos. Aquí ayuda el ritmo rápido al que se mueve la historia y la edición, y también la opción de no centrar todo alrededor de Delvey, ya que también están los dramas privados -y de seguro inventados- del abogado que la representa, la periodista que se obsesiona con su historia (en una gran actuación de Anna Chlumsky) y las amigas y ex amigas que se van enterando de a poco de quién es la chica que creían conocer.



Junto con este entretenido ritmo, un guión que engancha y buenas actuaciones, la serie exhibe una liviandad que encanta. Locaciones en casas de lujo, hoteles, yates, calles de Nueva York y París; una crítica leve a la vida de ostentación a través de las redes sociales y lo que se puede conseguir teniendo buenas fotos; una mirada algo burlesca a la vida de los muy millonarios y sobre todo a una chica que decidió que la única vida que vale la pena es la VIP y que cualquier medio para lograr vivirla es válido.