Super Bowl 2022: ¿Quiénes cantarán en el show de medio tiempo?

Por Life And Style



El Super Bowl LVI en donde se enfrentarán los Bengals contra los Rams está a pocos días de llegar y el show de medio tiempo ha generado emoción. El pasado 20 de enero se publicó el tráiler oficial de este espectáculo en el que participarán Snopp Dog, Eminem, Dr. Dre, Kendrick Lamar y Mary J. Blige.



En el tráiler, los cantantes repasan sus mejores éxitos en diversos clips y al final se reúnen para caminan juntos al SoFi Stadium, en Inglewood, Los Ángeles, donde se realizará el Super Bowl de este año. ¿Se escucharán los hits de The Chronic, el álbum de Dr. Dre? ¿O se verá en escena a Eminem, también conocido como Slim Shady? ¿Mary J. Blige se llevará la noche con su enérgico R&B?



Aquí más información sobre quiénes son los artistas que se encargarán de dar un show de medio tiempo:



Dr. Dre





En 1986 el rapero inició su carrera en el grupo de hip hop N.W.A. También es un conocido productor y empresario y durante toda su carrera ha ganado seis premios Grammy, tres de ellos por su trabajo como productor en álbumes o canciones. El cantante de 56 años fundó Aftermath Entertainment y también trabajó en Death Row Records, firmando a sus ahora co-intérpretes Eminem, Snoop Dogg y Kendrick Lamar, por mencionar algunos.



Eminem





La superestrella de rap de 49 años es el noveno artista con más ventas en todos los tiempos con 220 millones de unidades vendidas. El nombre real del cantante es Marshall Bruce Mathers lll y en 1996 alcanzó la fama internacional cuando se refería a sí mismo como Slim Shady, que hasta la fecha se conoce como uno de sus apodos. El rapero ha ganado 15 premios Grammy y en 2003 ganó un Oscar a la Mejor Canción Original.



Kendrick Lamar





A sus 34 años el rapero más joven de la quinteta del Super Bowl ya tiene 13 premios Grammy. Su álbum de 2017 “DAMN.” lo hizo ganar el Premio Pulitzer de Música al año siguiente, lo que lo convirtió en el primer artista no clásico o de jazz en ganar el premio. Tiene cuatro álbumes de estudio, DAMN. el más reciente, y ha producido varios álbumes desde entonces, incluida la banda sonora de la película de Marvel Black Panther en 2018.



Snoop Dogg





El rapero (y figura pop) de 50 años Calvin Cordozar Broadus Jr. inició su carrera en 1992 cuando apareció en la canción “Deep Cover” de Dr. Dre. Ha lanzado 18 álbumes de estudio y su álbum más reciente es Algorithm, en 2021. Su amigo Dr. Dre produjo su álbum debut y desde entonces se convirtieron en colaboradores frecuentes. Canciones como “Still DRE” y “Nuthin’ But a ‘G’ Thang” son ya pilares del género.



Mary J. Blige





La cantante de R&B de 50 años llegó a la escena musical en 1991. Ha lanzado 13 álbumes de estudio y ha sido merecedora de ocho premios Grammy. Apareció en varias películas y programas de televisión y en 2017 su actuación en Mudbound y su canción original para la película fueron nominadas a los premios de la Academia. La estrella Mary J. Blige ya se había presentado en el Super Bowl anteriormente, en el espectáculo de medio tiempo del 2001.