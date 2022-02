Jamie Dornan se une a Gal Gadot en película de Netflix

Por Euro Press



Netflix y Skydance Media están preparando Heart of Stone, thriller dirigido por Tom Harper. Tras revelarse que Gal Gadot encabezaría el reparto, ahora Jamie Dornan se ha unido al elenco de la producción.



Por el momento se desconoce qué personajes interpretarán los actores o los detalles de la trama. Greg Rucka y Allison Schroeder están detrás del guion de la cinta que, según The Hollywood Reporter, podría ser la primera entrega de una franquicia.



David Ellison, Dana Goldberg y Don Granger producen a través de Skydance junto con Bonnie Curtis y Julie Lynn de Mockingbird y Gadot y Jaron Varsano de Pilot Wave. Patty Whitcher, Harper y Rucka son productores ejecutivos.



Dornan ha estrenado recientemente la serie The Tourist y la película Belfast. El largometraje dirigido por Kenneth Branagh llegó a los cines españoles el 28 de enero y, tras llevarse el Globo de Oro a mejor guion, es una de las grandes favoritas de cara a las nominaciones de los premios Oscar.



Por su parte, Gal Gadot tiene varios proyectos en el horizonte. Es una de las protagonistas principales de Muerte en el Nilo, cinta pendiente de estreno dirigida por Kenneth Branagh; Irena Sendler y un biopic sobre Hedy Lamarr aún sin título. Además, dará vida a Cleopatra en la película de Kari Skogland; encarnará a la reina malvada de Blancanieves en la nueva versión de acción real que prepara Disney y protagonizará el remake de Atrapa a un ladrón. Por si esto fuera poco, volverá a ser Diana Prince en la anunciada tercera entrega de Wonder Woman.



Tom Harper es realizador de títulos como The Aeronauts, Wild Rose y La mujer de negro: El ángel de la muerte. Además, ha dirigido episodios de series como Peaky Blinders, Guerra y paz y Misfits.