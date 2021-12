Costa Rica lanzará una feria textil en apoyo a diseñadores nacionales

Por E&N

Este año, seguimos viviendo los retos y transformaciones que la pandemia trajo consigo y para los negocios, uno de los principales desafíos ha sido la necesidad de reinventarse para seguir en el mercado. En el sector de la moda el reto se traduce en nuevos productos, procesos para desarrollar materias primas y la modificación de sus procesos de diseño y confección. Un ejemplo de esto, son los nuevos nichos de mercado que la industria de vestuario y textil no había desarrollado antes, como las mascarillas.



“Desde Epson esto lo vemos reflejado como compañía, ya que nuestra penetración en el mercado textil ha experimentado un crecimiento del 122% este 2021, en comparación con abril de 2020. El apoyo a emprendimientos con nuestros equipos textiles nos permitió mantenernos activos durante el 2021, brindando grandes oportunidades al mercado con la introducción de más de 300 equipos en el país, solamente, durante el periodo de pandemia en 2020”, comentó Bryan Lopez, gerente de producto de Epson para NOLA.



En Costa Rica, los diseñadores de moda se enfrentan con el reto de ofrecer propuestas nuevas al mercado para que las personas lo prefieran sobre las cadenas de “Fast Fashion”. Para ello, algunas de las herramientas de Epson son los equipos de sublimación, esta tecnología produce telas con costos de impresión bajos lo que le permite, a este sector, explorar dos alternativas: la primera poder emprender un nuevo negocio con una baja inversión inicial, y la segunda, a nuestros usuarios activos, dar un giro en su negocio y adaptarse a nuevas necesidades del mercado.



Parte de las expansiones que el sector textil mundial ofrece y que es paralelo al proceso de sublimación, es la técnica de impresión directa en tela de Epson, con equipos especializados que brindan acceso a todas estas técnicas que ofrecen posibilidades infinitas.



“El área textil está dando pasos agigantados y para nosotros, como proveedores de soluciones para este sector, es sumamente importante apoyar mediante un fácil acceso a todos los niveles de inversión, iniciando con equipos que permiten dar los primeros pasos en un negocio personal y continuando con equipos de alta producción industrial”, comentó López.



Feria textil “Diseño de Moda del Bicentenario: Costa Rica Historia y Futuro



Como parte de un esfuerzo entre el sector público y privado, se desarrollará la feria textil llamada “Diseño de Moda del Bicentenario: Costa Rica Historia y Futuro” que tendrá entrada gratuita a todo el público y se realizará el 10, 11 y 12 de diciembre de 2021, en las instalaciones de la Antigua Aduana.



La feria tiene como objetivo convertirse en una vitrina para mostrar el talento nacional e impulsar la industria de la moda con los valores de innovación, sostenibilidad, creatividad y talento humano. En esta se habilitará un espacio tanto para diseñadores consolidados como para diseñadores emergentes, quienes en sus stands podrán exponer su talento y sus colecciones a los visitantes. Además, se llevará a cabo La Pasarela del Bicentenario, el sábado 11 de diciembre, en el Parque Francia, para promover la apropiación de espacios públicos.



“En Epson nos sentimos orgullosos de ser parte de esta actividad y poder mostrar todas las soluciones y acompañamiento que tenemos para ofrecer a los diseñadores locales para que estos puedan impulsarse y aprender diferentes técnicas así como herramientas para diversificar sus proyectos y negocio” agregó el gerente de producto de Epson.



Costa Rica tiene una oferta de diseño que ha crecido significativamente a través de los años y la actividad permitirá que más personas conozcan las propuestas de los diseñadores, así como incentivar la reactivación de la economía y apoyar a un sector en el que es notable el aporte de personas jóvenes emprendedoras.

Alta moda y Epson

Epson apoya al sector de la moda globalmente, por ejemplo, cada año, la marca selecciona a diseñadores de Latinoamérica para exponer sus colecciones frente a toda la industria de la moda, evidenciando el talento creativo de los artistas de la región.

Además, la impresión digital sobre textil se hace visible con Epson y las tecnologías de sublimación a través de eventos como la 080 FashionWeek de Barcelona o el New York Fashion Week. Varios diseñadores de moda reconocidos mundialmente apuestan por esta tecnología, entre ellos Zequi Roig, Ion Fiz, Richard Quinn, que desarrollan gran cantidad de posibilidades de creación sobre tejidos, diseñando y personalizando en un tiempo récord.



En la última gira de Lady Gaga, Richard Quinn diseñó con sublimación Epson serie F el vestuario de los bailarines, los cuales estaban vestidos con una colección exclusiva realizada con esta tecnología.



Las últimas propuestas de alta costura del diseñador vasco Ion Fiz, caracterizadas por su estilo atrevido, fortaleza, feminidad y carácter único, contaron con la participación de Epson como partner principal en la impresión de tejido mediante técnica de sublimación.



Las telas del vestuario del proyecto “Epson by Ion Fiz” se estamparon con impresoras textiles de Epson, algo que permitió al diseñador centrarse más en labores de diseño y no de gestión de proveedores y materiales. “Esta técnica de estampado digital me facilita tener más tiempo para crear y desarrollar las formas de la colección y no estar tan pendiente de proveedores. Ganar tiempo es un lujo para el diseñador. Además, sabes que no habrá fallos y que todo saldrá bien”, afirma Ion Fiz.



Richard Quinn, por su parte, en la London Fashion Week mostró su colección Liberty London, basada en la deconstrucción de las impresiones de Liberty, todo ello impreso con impresoras Epson SureColor SC-F en su estudio.



Localmente, la empresa ha trabajado junto a diversos emprendedores y diseñadores de moda entre ellos el equipo de CRMM Tienda, un espacio en el que convergen 30 diseñadores costarricenses. En la tienda los clientes tienen la opción de sugerir que al artículo de su gusto se le realice algún cambio gracias a la sublimación de Epson (técnica de impresión que consiste en la transferencia de una imagen impresa en papel al textil por medio de calor y la impresión directa a la prenda).



“Ofrecemos diversas soluciones para este sector y buscamos acompañarlos. Además, cabe destacar que los equipos desarrollados por Epson han sido creados siguiendo el objetivo global de la compañía de generar tecnologías sostenibles, estos productos para impresión textil mediante inyección de tinta permiten un importante ahorro energético, lo que reduce, notablemente, la generación de residuos e impacto ambiental. Además, el respaldo de certificaciones que garantizan que las tintas utilizadas son inocuas y resistentes a la transpiración y el lavado, lo que demuestra el compromiso de la compañía en crear productos eco amigables para cuidar el medio ambiente” concluyó Lopez.